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Новые сериалы 13–19 мая

Грядущая неделя почти полностью посвящена массовому исходу сериалов из эфира, знаменующему окончание текущего телесезона. В воскресенье завершается целая эпоха — на покой отправляется фэнтезийный эпик «Игра престолов». Также в расписании две премьеры: военная сатира «Уловка 22» от Hulu и полицейская драма «Лучшие в Лос-Анджелесе» c Габриэль Юнион и Джессикой Альбой.

Понедельник, 13 мая

 
Премьера+
Spectrum Originals
Лучшие в Лос-Анджелесе L.A.'s Finest

криминал, драма, боевик

В ролях Габриэль Юнион, Джессика Альба, Лас Алонсо, Зак Макгоун, Софи Рейнольдс, Дэвид Фумеро

Создатель Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер

В центре истории — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт. Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена выясняет, что жизнь её крутой напарницы далеко не так безоблачна, как ей представлялось.

Видео

 
Конец сезона2
FOX (US)
911 9-1-1

драма

В ролях Питер Краузе, Анжела Бассетт, Конни Бриттон, Оливер Старк, Кеннет Чой, Аиша Хиндс

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар

2-й сезон завершится 18-й серией This Life We Choose. В марте телеканал Fox обеспечил сериалу продление на 3-й сезон.

Видео

 
Конец сезона3
CBS
Булл Bull

драма

В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон

Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио

3-й сезон юридической драмы завершит 22-я серия Pillar of Salt. На днях телеканал CBS продлил сериал на четвёртый сезон.

 
Конец сезона2
History
Падение ордена Knightfall

драма, исторический

В ролях Том Каллен, Патрик Делейни, Саймон Мерреллс, Оливия Росс, Джулиан Овенден, Эд Стоппард

Создатель Дон Хэндфилд, Ричард Рэйнер

2-й сезон средневековой драмы завершится 8-м эпизодом While I Breath, I Trust The Cross. Канал History пока не сообщил о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

 
Конец сезона7
The CW
Стрела Arrow

боевик, приключения, фантастика

В ролях Стивен Амелл, Кэти Кэссиди, Колин Доннел, Уилла Холланд, Дэвид Рэмси, Сюзанна Томпсон

Создатель Грег Берланти

7-й сезон завершится 22-м эпизодом You Have Saved This City. С марте канал The CW сообщил, что 8-й сезон станет для сериала последним.

Видео

Вторник, 14 мая

 
Конец сезона1
CBS
ФБР FBI

боевик, детектив

В ролях Эбони Ноэл, Джереми Систо, Зико Заки, Мисси Перегрим, Джеймс Чен, Джош Эванс

Создатель Дик Вулф

22-я серия Closure станет заключительной доя 1-го сезона процедурала. В январе телеканал CBS оформил проекту продление на 2-й сезон.

 
Конец сезона5
The CW
Флэш The Flash

фантастика, боевик, приключения, драма

В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер

Создатель Грег Берланти

5-й сезон супергеройской драмы завершит 22-я серия под названием Legacy. В январе проект получил продление на шестой сезон.

Видео

 
Конец сезона5
CBS
Морская полиция: Новый Орлеан NCIS: New Orleans

детектив, драма, криминал

В ролях Скотт Бакула, Зоу Маклеллан, Си Си Эйч Паундер, Лукас Блэк, Пейдж Тарко, Роб Керкович

Создатель Гари Гласберг, Марк Хэрмон

Процедурал заверит свой 5-й сезон 24-й серией The River Styx, Part II. В апреле телеканал CBS продлил сериал на шестой сезон.

Видео

 
Конец сезона1
NBC
Новый Амстердам New Amsterdam

драма

В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер

Создатель Дэвид Шулнер

1-й сезон медицинской драмы завершится 22-й серией под названием Luna. В феврале канал NBC успел продлить проект на второй сезон.

Среда, 15 мая

 
Конец сезона3
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

3-й сезон подростковой драмы завершится 22-м эпизодом Survive the Night. В январе телеканал The CW оформил сериалу продление на четвёртый сезон.

Видео

Четверг, 16 мая

 
Конец сезона3
CBS All Access
Борьба за справедливость The Good Fight

драма

В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

3-й сезон юридической драмы завершится 10-й серией. Потоковый сервис CBS All Access обеспечил проекту продление на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона3
FX (US)
Перемены Better Things

комедия

В ролях Памела Адлон, Селия Имри, Ханна Аллигуд, Майки Мэдисон, Оливия Эдвард

Создатель Памела Адлон, Луис С.К.

3-й сезон комедийной драмы завершится 12-й серией Shake the Cocktail. В марте кабельный канал FX принял решение продлить сериал на четвёртый сезон.

 
Конец сезона6
FOX
Бруклин 9-9 Brooklyn Nine-Nine

комедия, детектив

В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатрис, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти

Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шур

6-й сезон спасённой полицейской комедии завершится 18-м эпизодом The Suicide Squad. В феврале канал NBC продлил проект на седьмой сезон.

Видео

 
Конец сезона2
ABC (US)
Для людей For the People

драма

В ролях Реге-Жан Пейдж, Бритт Робертсон, Бен Раппапорт, Вонди Кёртис-Холл, Бен Шенкман, Анна Дивер Смит

Создатель Пол Уильям Дэвис

10-я серия A Choice Between Two Things станет заключительной для 2-го сезона и сериала — на днях телеканал ABC принял решение закрыть юридическую драму.

Видео

 
Конец сезона15
ABC
Анатомия страсти Grey's Anatomy

драма, романтический

В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.

Создатель Шонда Раймс

15-й сезон медицинской мыльной драмы завершит 25-й эпизод Jump into the Fog. На днях канал ABC продлил сериал на 16-й и 17-й сезоны.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов S.W.A.T.

драма, боевик, криминал

В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско

Создатель Аарон Рахсаан Томас

2-й сезон сериала завершит 23-я серия под заголовком Kangaroo. Совсем недавно телеканал CBS продлил проект на третий сезон.

 
Конец сезона2
ABC (US)
Пожарная часть 19 Station 19

драма

В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре

Создатель Стэйси Макки

17-я серия Into the Wildfire станет заключительной для 2-го сезона сериала, который успел обзавестись продлением на 3-й сезон — канал ABC объявил о своём решении позавчера.

 
Конец сезона4
NBC
Гипермаркет Superstore

комедия

В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос

Создатель Джастин Спитцер

4-й сезон производственной комедии завершится 22-м эпизодом Employee Appreciation Day. В марте телеканал NBC объявил о продлении сериала на 5-й сезон.

 
Конец сезона12
CBS
Теория большого взрыва The Big Bang Theory

комедия

В ролях Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч

Создатель Чак Лорри, Билл Прэди

24-я серия The Stockholm Syndrome станет заключительной для 12-го сезона и сериала. Обоюдным решением творческой команды и канала CBS культовый ситком уходит на заслуженный покой.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
Юный Шелдон Young Sheldon

комедия, семейный

В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри

Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо

22-й эпизод A Swedish Science Thing and the Equation for Toast завершит 2-й сезон ситкома. В феврале телеканал CBS обеспечил проекту продление на 3-й сезон.

Видео

 
Конец сезона20
NBC
Закон и порядок: Специальный корпус Law & Order: Special Victims Unit

драма, криминал, детектив

В ролях Маришка Харгитей, Кристофер Мелони, Ричард Белцер, Дэнн Флорек, Мишель Хёрд, Стефани Марч

Создатель Дик Вулф

20-й сезон бесконечного процедурала завершится 24-й серией End Game. В марте телеканал NBC объявил о продлении проекта на 21-й сезон.

Пятница, 17 мая

 
Премьера+
Hulu
Уловка-22 Catch-22

сатира

В ролях Джордж Клуни

События сериала разворачиваются во времена Второй мировой войны. Главный герой — капитан Йоссариан, служащий в авиаполку ВВС США, расквартированном на острове в Тирренском море. Командование постоянно увеличивает норму боевых вылетов, сводя на нет возможность отлетавших своё пилотов вернуться домой. Попытки Йоссариана симулировать болезни и сумасшествие, чтобы оказаться подальше от войны, раз за разом тонут в бюрократической канители и терпят неудачу, превращая действие в построенный на парадоксах фарс, где юмор граничит с трагедией.

Видео

 
Конец сезона6
NBC
Чёрный список The Blacklist

драма, боевик

В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера

Создатель Джон Бокенкамп

22-я серия Robert Diaz станет заключительной для шестого сезона сериала, который в марте продлён каналом NBC на 7-й сезон.

Видео

 
Конец сезона9
CBS
Гавайи 5.0 Hawaii Five-0

боевик, драма, криминал

В ролях Скотт Каан, Алекс О’Локлин, Дэниэл Дэ Ким, Грейс Пак, Маси Ока, Тайлор Уайли

Создатель Питер М. Ленков, Алекс Куртцман, Роберто Орси

9-й сезон процедурала завершит 25-я серия Hana Mao 'ole ka ua o Waianae. Пару дней назад телеканал CBS одарил сериал 10-м сезоном.

Воскресенье, 19 мая

 
Конец сезона2
HBO
Барри Barry

комедия

В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер

Создатель Билл Хейдер

2-й сезон чёрной комедии Билла Хейдера завершит 8-я серия Berkman > Block. В апреле кабельный канал HBO оформил сериалу продление на 3-й сезон.

Видео

 
Конец сезона1
The CW
Зачарованные Charmed

драма, комедия, мистика

В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс

Создатель Дженни Снайдер Урман

1-й сезон осовремененного ребута известной мистической драмы завершится 22-м эпизодом The Source Awakens. В январе канал The CW продлил сериал на 2-й сезон.

Видео

 
Конец сезона10
CBS
Морская полиция: Лос-Анджелес NCIS: Los Angeles

боевик, детектив, драма

В ролях Крис О’Доннелл, Даниэла Руа, Барретт Фоа, Л.Л. Кул Джей, Линда Хант, Эрик Кристиан Олсен

Создатель Шейн Брэннан

24-й эпизод False Flag станет заключительным для 10-го сезона процедурала. В апреле телеканал CBS обеспечил проекту продление на 11-й сезон.

 
Конец сезона4
The CW
Супергёрл Supergirl

фантастика, приключения, боевик

В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус

Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг

4-й сезон супергеройской драмы завершится 22-й серией The Quest for Peace. В январе телеканал The CW продлил сериал на 5-й сезон.

Видео

 
Конец сезона8
HBO
Игра престолов Game of Thrones

драма, фэнтези

В ролях Шон Бин, Марк Эдди, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Николай Костер-Вальдау

Создатель Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс

6-я серия, пока не получившая названия, станет заключительной для 8-го сезона и сериала, прекратив страдания многочисленных поклонников эпической саги.

Видео

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