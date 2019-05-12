Новые сериалы 13–19 мая

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Spectrum Originals

В центре истории — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт. Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена выясняет, что жизнь её крутой напарницы далеко не так безоблачна, как ей представлялось.