Новые сериалы 13–19 мая

Грядущая неделя почти полностью посвящена массовому исходу сериалов из эфира, знаменующему окончание текущего телесезона. В воскресенье завершается целая эпоха — на покой отправляется фэнтезийный эпик «Игра престолов». Также в расписании две премьеры: военная сатира «Уловка 22» от Hulu и полицейская драма «Лучшие в Лос-Анджелесе» c Габриэль Юнион и Джессикой Альбой.
Понедельник, 13 мая
криминал, драма, боевик
В ролях Габриэль Юнион, Джессика Альба, Лас Алонсо, Зак Макгоун, Софи Рейнольдс, Дэвид Фумеро
Создатель Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер
В центре истории — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт. Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена выясняет, что жизнь её крутой напарницы далеко не так безоблачна, как ей представлялось.
драма
В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон
Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио
3-й сезон юридической драмы завершит 22-я серия Pillar of Salt. На днях телеканал CBS продлил сериал на четвёртый сезон.
драма, исторический
В ролях Том Каллен, Патрик Делейни, Саймон Мерреллс, Оливия Росс, Джулиан Овенден, Эд Стоппард
Создатель Дон Хэндфилд, Ричард Рэйнер
2-й сезон средневековой драмы завершится 8-м эпизодом While I Breath, I Trust The Cross. Канал History пока не сообщил о дальнейшей судьбе сериала.
боевик, приключения, фантастика
В ролях Стивен Амелл, Кэти Кэссиди, Колин Доннел, Уилла Холланд, Дэвид Рэмси, Сюзанна Томпсон
Создатель Грег Берланти
7-й сезон завершится 22-м эпизодом You Have Saved This City. С марте канал The CW сообщил, что 8-й сезон станет для сериала последним.
Вторник, 14 мая
боевик, детектив
В ролях Эбони Ноэл, Джереми Систо, Зико Заки, Мисси Перегрим, Джеймс Чен, Джош Эванс
Создатель Дик Вулф
22-я серия Closure станет заключительной доя 1-го сезона процедурала. В январе телеканал CBS оформил проекту продление на 2-й сезон.
фантастика, боевик, приключения, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
5-й сезон супергеройской драмы завершит 22-я серия под названием Legacy. В январе проект получил продление на шестой сезон.
детектив, драма, криминал
В ролях Скотт Бакула, Зоу Маклеллан, Си Си Эйч Паундер, Лукас Блэк, Пейдж Тарко, Роб Керкович
Создатель Гари Гласберг, Марк Хэрмон
Процедурал заверит свой 5-й сезон 24-й серией The River Styx, Part II. В апреле телеканал CBS продлил сериал на шестой сезон.
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
1-й сезон медицинской драмы завершится 22-й серией под названием Luna. В феврале канал NBC успел продлить проект на второй сезон.
Среда, 15 мая
драма
В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри
Создатель Роберто Агирре-Сакаса
3-й сезон подростковой драмы завершится 22-м эпизодом Survive the Night. В январе телеканал The CW оформил сериалу продление на четвёртый сезон.
Четверг, 16 мая
драма
В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
3-й сезон юридической драмы завершится 10-й серией. Потоковый сервис CBS All Access обеспечил проекту продление на четвёртый сезон.
комедия
В ролях Памела Адлон, Селия Имри, Ханна Аллигуд, Майки Мэдисон, Оливия Эдвард
Создатель Памела Адлон, Луис С.К.
3-й сезон комедийной драмы завершится 12-й серией Shake the Cocktail. В марте кабельный канал FX принял решение продлить сериал на четвёртый сезон.
комедия, детектив
В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатрис, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти
Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шур
6-й сезон спасённой полицейской комедии завершится 18-м эпизодом The Suicide Squad. В феврале канал NBC продлил проект на седьмой сезон.
драма
В ролях Реге-Жан Пейдж, Бритт Робертсон, Бен Раппапорт, Вонди Кёртис-Холл, Бен Шенкман, Анна Дивер Смит
Создатель Пол Уильям Дэвис
10-я серия A Choice Between Two Things станет заключительной для 2-го сезона и сериала — на днях телеканал ABC принял решение закрыть юридическую драму.
драма, романтический
В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.
Создатель Шонда Раймс
15-й сезон медицинской мыльной драмы завершит 25-й эпизод Jump into the Fog. На днях канал ABC продлил сериал на 16-й и 17-й сезоны.
драма, боевик, криминал
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
2-й сезон сериала завершит 23-я серия под заголовком Kangaroo. Совсем недавно телеканал CBS продлил проект на третий сезон.
драма
В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
Создатель Стэйси Макки
17-я серия Into the Wildfire станет заключительной для 2-го сезона сериала, который успел обзавестись продлением на 3-й сезон — канал ABC объявил о своём решении позавчера.
комедия
В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос
Создатель Джастин Спитцер
4-й сезон производственной комедии завершится 22-м эпизодом Employee Appreciation Day. В марте телеканал NBC объявил о продлении сериала на 5-й сезон.
комедия
В ролях Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч
Создатель Чак Лорри, Билл Прэди
24-я серия The Stockholm Syndrome станет заключительной для 12-го сезона и сериала. Обоюдным решением творческой команды и канала CBS культовый ситком уходит на заслуженный покой.
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
22-й эпизод A Swedish Science Thing and the Equation for Toast завершит 2-й сезон ситкома. В феврале телеканал CBS обеспечил проекту продление на 3-й сезон.
драма, криминал, детектив
В ролях Маришка Харгитей, Кристофер Мелони, Ричард Белцер, Дэнн Флорек, Мишель Хёрд, Стефани Марч
Создатель Дик Вулф
20-й сезон бесконечного процедурала завершится 24-й серией End Game. В марте телеканал NBC объявил о продлении проекта на 21-й сезон.
Пятница, 17 мая
сатира
В ролях Джордж Клуни
События сериала разворачиваются во времена Второй мировой войны. Главный герой — капитан Йоссариан, служащий в авиаполку ВВС США, расквартированном на острове в Тирренском море. Командование постоянно увеличивает норму боевых вылетов, сводя на нет возможность отлетавших своё пилотов вернуться домой. Попытки Йоссариана симулировать болезни и сумасшествие, чтобы оказаться подальше от войны, раз за разом тонут в бюрократической канители и терпят неудачу, превращая действие в построенный на парадоксах фарс, где юмор граничит с трагедией.
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
22-я серия Robert Diaz станет заключительной для шестого сезона сериала, который в марте продлён каналом NBC на 7-й сезон.
боевик, драма, криминал
В ролях Скотт Каан, Алекс О’Локлин, Дэниэл Дэ Ким, Грейс Пак, Маси Ока, Тайлор Уайли
Создатель Питер М. Ленков, Алекс Куртцман, Роберто Орси
9-й сезон процедурала завершит 25-я серия Hana Mao 'ole ka ua o Waianae. Пару дней назад телеканал CBS одарил сериал 10-м сезоном.
Воскресенье, 19 мая
комедия
В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер
Создатель Билл Хейдер
2-й сезон чёрной комедии Билла Хейдера завершит 8-я серия Berkman > Block. В апреле кабельный канал HBO оформил сериалу продление на 3-й сезон.
драма, комедия, мистика
В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
1-й сезон осовремененного ребута известной мистической драмы завершится 22-м эпизодом The Source Awakens. В январе канал The CW продлил сериал на 2-й сезон.
боевик, детектив, драма
В ролях Крис О’Доннелл, Даниэла Руа, Барретт Фоа, Л.Л. Кул Джей, Линда Хант, Эрик Кристиан Олсен
Создатель Шейн Брэннан
24-й эпизод False Flag станет заключительным для 10-го сезона процедурала. В апреле телеканал CBS обеспечил проекту продление на 11-й сезон.
фантастика, приключения, боевик
В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус
Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг
4-й сезон супергеройской драмы завершится 22-й серией The Quest for Peace. В январе телеканал The CW продлил сериал на 5-й сезон.
драма, фэнтези
В ролях Шон Бин, Марк Эдди, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Николай Костер-Вальдау
Создатель Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс
6-я серия, пока не получившая названия, станет заключительной для 8-го сезона и сериала, прекратив страдания многочисленных поклонников эпической саги.