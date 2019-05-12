Новости сериалов — лучшее за неделю

Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее — звёздные феминистки не верят в преображающую силу травмы.

Режиссёр 4-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» рассказал о странной сцене с Призраком — постановщик не постеснялся признаться, что у них просто не хватило терпения и средств.

«Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа — первый полноценный видеоролик предлагает составить первое представление о творении автора «Оставленных».

«Бэтвумен» — первый тизер и баннер новой супергеройской драмы DC — в арсенале боевой лесбиянки шлем с париком, роскошный плащ и бэт-сигнал.

Три спин-оффа «Игры престолов» находятся в активной разработке — Джордж Мартин гарантирует — проекты живы и пока что здравствуют.

Стаканчик с кофе в «Игре престолов» принёс Starbucks бесплатной рекламы на $ 2 млрд — сеть кофеен наращивает и без того высокую популярность за счёт случайного продакт-плейсмента.

«Орвилл» получил от канала Fox продление на третий сезон — на телевещателе у Сета Макфарлейна неисчерпаемый кредит доверия.

«Легион» — трейлер и постер третьего сезона — заключительная телеглава авторской наркомании стартует в июне.

«Смертельное оружие» закрыто после третьего сезона — каналу Fox надоело возиться с проблемным проектом.