Новости сериалов — лучшее за неделю

Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее — звёздные феминистки не верят в преображающую силу травмы.
Режиссёр 4-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» рассказал о странной сцене с Призраком — постановщик не постеснялся признаться, что у них просто не хватило терпения и средств.
«Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа — первый полноценный видеоролик предлагает составить первое представление о творении автора «Оставленных».
«Бэтвумен» — первый тизер и баннер новой супергеройской драмы DC — в арсенале боевой лесбиянки шлем с париком, роскошный плащ и бэт-сигнал.
Три спин-оффа «Игры престолов» находятся в активной разработке — Джордж Мартин гарантирует — проекты живы и пока что здравствуют.
Стаканчик с кофе в «Игре престолов» принёс Starbucks бесплатной рекламы на $ 2 млрд — сеть кофеен наращивает и без того высокую популярность за счёт случайного продакт-плейсмента.
«Орвилл» получил от канала Fox продление на третий сезон — на телевещателе у Сета Макфарлейна неисчерпаемый кредит доверия.
«Легион» — трейлер и постер третьего сезона — заключительная телеглава авторской наркомании стартует в июне.
«Смертельное оружие» закрыто после третьего сезона — каналу Fox надоело возиться с проблемным проектом.
«Новобранец» с Натаном Филлионом получил продление на второй сезон — пусть рейтинги и посредственные, зато относительно стабильные.