Новости блогов с 23 апреля по 12 мая

Лариса Мосенко рассуждает про возможное окончание «Звёздных войн». Просто и изящно.
Лариса Мосенко слушает песню из второй серии финального сезона «Игры престолов». Клип может заставить некоторые сердца сжиматься. К сожалению, потом всё пошло гораздо хуже.
Лариса Мосенко смотрит, как Эмилия Кларк кривляется на Таймс-сквер. Саша Барон Коэн одобряет!
Михаил Судаков наслаждается новым клипом группы Twice — Fancy. Шикарная песня и отличный подарок на день рождения.
Михаил Судаков ищет саундтрек к игре Storm Racer G. Аркадная гонка с роскошным саундтреком. Если кто-то его видел, сообщите Судакову, он вам спасибо скажет.
Михаил Судаков знакомится с новым клипом группы IZ*ONE — Violeta. Реакция подзадержалась, но и песня вышла совершенно проходной.
Николай Шутов рассказывает о Persona 5 The Royal. Разные интересности о большом дополнении.
Николай Шутов сообщает о совместном портале с бесплатной мангой двух конкурирующих издательств. Бывает и такое. Приятный музыкальный ролик прилагается.
Николай Шутов повествует про четвёртый эпизод «Истребителя демонов». А также и про пятый. А заодно и про шестой. Сериал ещё не дропнули, а это что-то, да значит!
Николай Шутов обнаруживает, что корейские девушки могут перепевать японские опенинги. На самом деле, все перепевают всех. Но желающие могут оценить именно корейскую сторону этого движения.
Николай Шутов находит в дебрях YouTube Paint-версию опенинга «Ванпанчмен 2». Читавшие изначальную версию манги даже бровью не поведут. Там всё было именно настолько плохо.
Кирилл Илюхин докладывает, как ещё, кроме выпуска невнятных короткометражек, отмечают 40-летие «Чужого». Продажей кроссовок! Если вы Сникерхед, то вам сюда. Для остальных ничего не приготовили.
Кирилл Илюхин приобщается к законченной короткометражке про бой Оби-Вана и Дарта Вейдера. Вот теперь это действительно бой, а не уничтожение старых халатов плазменной катаной.
Кирилл Илюхин давно уже в цепких объятиях Destiny 2, а потому рассказывает про новый апдейт. Те, кто играют, знают и так, а остальным ещё можно остановиться и не заходить туда.