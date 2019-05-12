Новости блогов с 23 апреля по 12 мая

Лариса Мосенко слушает песню из второй серии финального сезона «Игры престолов». Клип может заставить некоторые сердца сжиматься. К сожалению, потом всё пошло гораздо хуже.

Лариса Мосенко смотрит, как Эмилия Кларк кривляется на Таймс-сквер. Саша Барон Коэн одобряет!

Михаил Судаков наслаждается новым клипом группы Twice — Fancy. Шикарная песня и отличный подарок на день рождения.

Михаил Судаков ищет саундтрек к игре Storm Racer G. Аркадная гонка с роскошным саундтреком. Если кто-то его видел, сообщите Судакову, он вам спасибо скажет.

Михаил Судаков знакомится с новым клипом группы IZ*ONE — Violeta. Реакция подзадержалась, но и песня вышла совершенно проходной.

Николай Шутов рассказывает о Persona 5 The Royal. Разные интересности о большом дополнении.

Николай Шутов сообщает о совместном портале с бесплатной мангой двух конкурирующих издательств. Бывает и такое. Приятный музыкальный ролик прилагается.

Николай Шутов обнаруживает, что корейские девушки могут перепевать японские опенинги. На самом деле, все перепевают всех. Но желающие могут оценить именно корейскую сторону этого движения.

Николай Шутов находит в дебрях YouTube Paint-версию опенинга «Ванпанчмен 2». Читавшие изначальную версию манги даже бровью не поведут. Там всё было именно настолько плохо.

Кирилл Илюхин докладывает, как ещё, кроме выпуска невнятных короткометражек, отмечают 40-летие «Чужого». Продажей кроссовок! Если вы Сникерхед, то вам сюда. Для остальных ничего не приготовили.

Кирилл Илюхин приобщается к законченной короткометражке про бой Оби-Вана и Дарта Вейдера. Вот теперь это действительно бой, а не уничтожение старых халатов плазменной катаной.