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«Легион» — промо-ролик и постер 3-го сезона

Музыка и впечатляющий в своей неподражаемой стилистике видеоряд сосуществуют в завидной гармонии. Кабельный канал FX выпустил свежий промо-ролик и постер 3-го сезона супергеройской драмы Ноя Хоули «Легион». Премьера заключительной части состоится 24 июня.

В авторской интерпретации комикса Marvel о могущественном мутанте Дэвиде Хэллере (Дэн Стивенс) и его возлюбленной Сид Барретт (Рэйчел Келлер) снимаются Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан, Гарри Ллойд и Стефани Корнелиуссен.

Хоули является сценаристом, режиссёром, продюсером и шоураннером сериала. Производством заведуют Marvel TV и FX Prods.

И постер:

Постеры сериала «Легион»
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Видео Легион
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