«Легион» — промо-ролик и постер 3-го сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Музыка и впечатляющий в своей неподражаемой стилистике видеоряд сосуществуют в завидной гармонии. Кабельный канал FX выпустил свежий промо-ролик и постер 3-го сезона супергеройской драмы Ноя Хоули «Легион». Премьера заключительной части состоится 24 июня.

В авторской интерпретации комикса Marvel о могущественном мутанте Дэвиде Хэллере (Дэн Стивенс) и его возлюбленной Сид Барретт (Рэйчел Келлер) снимаются Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан, Гарри Ллойд и Стефани Корнелиуссен.

Хоули является сценаристом, режиссёром, продюсером и шоураннером сериала. Производством заведуют Marvel TV и FX Prods.

И постер: