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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Когти» — трейлер и постер 3-го сезона криминальной драмеди

Стразы, лак и горы налички. Кабельный канал TNT опубликовал трейлер и постер 3-го сезона криминальной драмеди «Когти». Сериал вернётся на телеэкраны 9 июня.

В центре истории — предприимчивые работницы маникюрного салона Nail Artisan в Южной Флориде, всерьёз настроенные потеснить представителей противоположного пола в мире организованной преступности. Судя по всему, им как новоявленным владелицам казино это пока прекрасно удаётся.

В сериале снимаются Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Гарольд Перрино, Карруче Тран, Кевин Ранкин, Джейсон Антун, Джек Кеси и другие. Шоураннером проекта остаётся Джанин Шерман Барруа («Мыслить как преступник»), а главным сценаристом — Элиот Лоуренс; оба входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Рашидой Джонс и Уиллом Маккормаком.

И постер:

Постеры сериала «Когти»
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