«Когти» — трейлер и постер 3-го сезона криминальной драмеди

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стразы, лак и горы налички. Кабельный канал TNT опубликовал трейлер и постер 3-го сезона криминальной драмеди «Когти». Сериал вернётся на телеэкраны 9 июня.

В центре истории — предприимчивые работницы маникюрного салона Nail Artisan в Южной Флориде, всерьёз настроенные потеснить представителей противоположного пола в мире организованной преступности. Судя по всему, им как новоявленным владелицам казино это пока прекрасно удаётся.

В сериале снимаются Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Гарольд Перрино, Карруче Тран, Кевин Ранкин, Джейсон Антун, Джек Кеси и другие. Шоураннером проекта остаётся Джанин Шерман Барруа («Мыслить как преступник»), а главным сценаристом — Элиот Лоуренс; оба входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Рашидой Джонс и Уиллом Маккормаком.

И постер: