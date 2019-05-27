«Легион» — свежие промо-ролики из 3-го сезона телекомикса Ноя Хоули

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Промо-ролик 3-в-1, без труда маскирующий продолжение сюжетной линии за красочной нарезкой новых и уже виденных кадров. Дэвид в образе благостного гуру, пугающие образы из прошлого, загадочные диалоги, по обыкновению впечатляющий визуал — скучать не придётся. Заключительный сезон супергеройской драмы «Легион» стартует на кабельном канале FX 24 июня.

Сериал Ноя Хоули по марвеловским комиксам повествует о необычных событиях из жизни могущественного мутанта Дэвида Хэллера (Дэн Стивенс) и его возлюбленной Сид Барретт (Рэйчел Келлер). В проекте также задействованы Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан, Гарри Ллойд и Стефани Корнелиуссен.