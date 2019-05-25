Телеовощи. Выпуск 285: Ушла эпоха

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:40 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:15 —
|Новости
|58:01 —
|Отвечаем на вопросы
|01:19:40 —
|«Уловка-22» (Catch-22) — 1x01 (премьера)
|01:33:46 —
|«Кровь и сокровища» (Blood & Treasure) — 1x01 (премьера)
|01:46:19 —
|«Уловка-22» — лучшие моменты сериала
|01:55:28 —
|«Игра престолов» — 8x06 (финал сериала)
|03:16:38 —
|«Воин» — 1x07
|03:29:52 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 6x02
|03:33:41 —
|«Роковой патруль» — 1x14
|03:42:16 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x02
|03:53:41 —
|«Психопаспорт» — 1x05 (впечатления Ларисы и Юры)
|04:06:27 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x10 (впечатления Юры и Льва)
|04:13:15 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x01 (впечатления Льва)
|04:22:40 —
|«Звёздный путь» — 3x18 (впечатления Юрия)
|04:29:05 —
|«Люцифер» — 4x01—10 (финал сезона)
|04:43:54 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|01:30 —
|«Утиные истории» — 2x15—16
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