«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» может вернуться на экраны

Прошло уже полтора года с тех пор, как BBC America бессовестно отказался продлевать «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» на третий сезон, а фанатская боль всё ещё не утихла. И вот, продюсер сериала Арвин Этан Дэвид поделился новостью, которая слегка утешит поклонников — любимые герои могут вернуться на экраны, правда, лишь в мультипликационном виде.

Анимационный спин-офф, по словам Дэвида, находится на ранней стадии разработки, так что пока нет никаких гарантий, что очередная экранизация романов Дугласа Адамса таки доберётся до экранов. Зато он представил первый концепт-арт проекта (см. выше).

В сериале 2016 года главные роли исполнили Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Джейд Эшете, Фиона Дуриф, Ханна Маркс, Мфо Коахо, Аманда Уолш и Алан Тьюдик. Шоураннером выступал Роберт Купер, а исполнительным продюсером и сценаристом — Макс Лэндис.