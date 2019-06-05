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Первоисточник: www.unilad.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Авторы экранизации Halo равняются на «Игру престолов»

Десятисерийный фантастический экшен по вселенной культовой игры Halo находится в активной стадии предпроизводства, и к съёмкам в Будапеште готовятся приступить уже осенью. Пока проект приобретает чёткие формы, из причастных к его созданию удалось вытащить пару слов о будущем сериале.

Кики Вулфкилл — глава по межмедийному развитию занятой с производстве 343 Industries — сравнила готовящийся проект с «Игрой престолов». Конечно, сейчас подобные сравнения вызывают смешанные ощущения, ибо ещё свежи воспоминания о «шедевральном» финале фэнтезийной саги. Но тут речь, само собой, об амбициях, масштабах и общей тональности.

Сложно подобрать аналог. Мы часто упоминаем «Игру престолов» в смысле размаха, масштаба повествования и сложности взаимоотношений [персонажей]. Основные события в Halo разворачиваются на фоне этакой политической драмы. В играх она раскрывается довольно поверхностно и куда лучше представлена в других областях [франчайза]. Определённая часть подобной «игропрестольной» усложнённости нам интересна.

Более подробно политические аспекты игрового мира раскрываются в рамках расширенной вселенной Halo, освещаемой в книгах и комиксах. А ещё Вулфкилл верит в возможность избавления от проклятия игровой адаптации, отметив, что даже в случае неудачи работающая над проектом команда не перестанет гордится своей работой, которая станет внушительным шагом вперёд в сфере экранизации видеоигр.

Не то чтобы подобное невозможно, просто это действительно тяжёлая задача, и все до сих пор пытаются её решить. Видеоигры не отличаются каким-то особым форматом, делающим их непригодными для адаптации, просто это трудный вызов. Мы буквально изо дня в день принимаем решения в плане того, что мы можем переделать, изменить, а чего менять не стоит.

 
Кики Вулфкилл, верит в командные усилия

Шоураннерами фантастического боевика с Пабло Шрайбером в роли Мастера Чифа выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и главный сценарист проекта Кайл Киллен («Пробуждение»). Снимает Отто Батхёрст («Острые козырьки», «Робин Гуд: Начало»). Производство курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.

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