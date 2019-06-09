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Новые сериалы 10–16 июня

Сериальная неделя готовит несколько многообещающих премьер. Кабельный канал Cinemax, попрощавшись в завершившимся первым сезоном «Воина», познакомит зрителей с другой новинкой — «Джетт» с Карлой Гуджино в главной роли. На Amazon выходит 10-серийная криминальная драма Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Кабельный канал Showtime выкатит собственную криминальную премьеру — «Город на холме» с Кевином Бэйконом.

Вторник, 11 июня

 
Сезон2
FX
Притворство Pose

драма

В ролях Доминик Джексон, Татьяна Маслани, Билли Портер, Эван Питерс, Джеймс ван Дер Бик, Кейт Мара

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фалчук, Стивен Каналс

Действие разворачивается в Нью-Йорке 80-х на фоне зарождения бизнес-империи Трампа. Драма покажет социальную и культурную жизнь центра города и, разумеется, развитие ЛГБТ-сообщества.

Среда, 12 июня

 
Сезон2
Syfy
Криптон Krypton

научная фантастика

В ролях Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон

Создатель Дэвид С. Гойер

События в многосерийном приквеле развернутся за два поколения до гибели родной планеты Супермена. Главным героем истории станет дед Человека из стали, решивший бороться за восстановление доброго имени посрамлённого дома Элов и спасти Криптон от надвигающейся катастрофы.

Видео

Четверг, 13 июня

 
Сезон2
CBS All Access
Странный ангел Strange Angel

драма

В ролях Руперт Френд, Джек Рейнор, Ки Чен, Питер Марк Кендалл, Майкл Гэстон, Дэн Донохью

Создатель Марк Хейман

Драма, основанная на романе Джорджа Пендла, поведает о жизни загадочного гения Джека Парсонса. Живший в 1940-х годах в Лос-Анджелесе, днём он был учёным-ракетостроителем, ночью — участником ритуальных оргий и последователем оккультиста Алистера Кроули.

Видео

 
Сезон4
FX
Баскетс Baskets

комедия, драма

В ролях Зак Галифианакис, Малия Пайлс, Том Проктер, Крис Маклахлин, Лиана Мендоса, Брент Уолкер

Создатель Зак Галифианакис, Луи Си Кей, Джонатан Крисел

Главный герой Чип Баскетс из Калифорнии в полной мере осознаёт, что ему приходится жить в мире, безнадёжно подчинённом корпоративным интересам и тотальному усреднению общества. Однако он не намерен мириться с имеющимся положением вещей и дерзает следовать своей мечте стать профессиональным клоуном. Увы, его попытка поступить в престижнейшую школу клоунов в Париже проваливается, и единственная работа, которую удаётся найти герою, — выступления в местном родео-шоу.

Видео

 
Конец сезона1
NBC
У Эбби Abby's

комедия

В ролях Натали Моралес, Нил Флинн, Кимиа Бехпурниа, Леонард Оузтс, Джессика Чаффин, Нельсон Франклин

Создатель Джош Малмут

10-й эпизод под названием The Fish завершит первый сезон и сериал — ситком о нелегальном баре закрыт по решению телеканала NBC в конце мая.

 
Конец сезона2
NBC
Курс биологии A.P. Bio

комедия

В ролях Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Джейкоб Маккарти, Апарна Бриэль

Создатель Сет Мейерс, Майкл Патрик О'Брайен, Лорн Майклз

13-я серия Kinda Sorta станет заключительной для 2-го сезона и сериала — в мае телеканал NBC закрыл школьную комедию.

Видео

Пятница, 14 июня

 
Премьера+
Cinemax
Джетт Jett

драма, криминал

В ролях Карла Гуджино

Протагонистка — профессиональная воровка мирового класса Дейзи «Джетт» Ковальски — прагматична, полагается лишь на себя и далека от сентиментальности, но с некоторых пор пересмотрела свои жизненные приоритеты. Освободившись из тюрьмы, она решает завязать с прошлым и посвятить всё время маленькой дочери. Однако Джетт вынуждена вновь взяться за старое по требованию крайне настойчивых и столь же опасных нанимателей.

Видео

 
Премьера+
Amazon
Слишком стар, чтобы умереть молодым Too Old To Die Young

драма, криминал

В ролях Майлс Теллер, Августо Агилера, Бабс Олусанмокун, Билли Болдуин, Калли Эрнандес, Кристина Родло

Создатель Николас Виндинг Рефн, Эд Брубэйкер

События 10-серийного триллера в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер», рассказывающей о наркоторговцах в Дании, развернутся в современном Лос-Анджелесе. В центре повествования — криминальный мир мегаполиса, его обитатели их экзистенциальное путешествие — превращение из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Безделушки Trinkets

комедия, драма, романтический

В ролях Брианна Хильдебранд, Генри Зага, Киана Мадейра, Куинтесса Суинделл

Создатель Эми Эндельсон, Эмили Мейер, Кирстен Смит

В центре истории — тинейджер, беспросветная неудачница и хроническая воровка, вынужденная посещать группу анонимных шоплифтеров. Там она встречает таких же конченых клептоманок, как она сама, и формирует с ними весьма необычный дружеский союз.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Джессика Джонс Marvel's Jessica Jones

драма, фантастика, триллер

В ролях Кристен Риттер, Дэвид Теннант, Майк Колтер, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл

Создатель Мелисса Розенберг

Главная героиня, несмотря на сверхспособности, вполне себе человек, а потому страдает от посттравматического стресса. Это влияет на её волевое решение оставить супергероическую жизнь в прошлом и стать — насколько это вообще возможно — обывательницей. Джессика открывает собственное детективное агентство, которое будет оказывать помощь как простым горожанам, так и супергероям, если им таковая понадобится.

Видео

Воскресенье, 16 июня

 
Премьера+
Showtime
Город на холме City on a Hill

драма, криминал

В ролях Кевин Бэйкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс

Создатель Бен Аффлек, Мэтт Деймон

Драма покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальных продажности и расизма встаёт темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.

Видео

 
Премьера+
HBO
Эйфория Euphoria

драма

В ролях Зендая, Сторм Рейд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд

Создатель Сэм Левинсон

В центре истории — сложная и хаотичная жизнь современных школьников из старших классов. Будни подростков скучными не назовёшь: психологические травмы, жестокость, наркотики, секс, дружба, соцсети и любовь.

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