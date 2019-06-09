Новые сериалы 10–16 июня

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Протагонистка — профессиональная воровка мирового класса Дейзи «Джетт» Ковальски — прагматична, полагается лишь на себя и далека от сентиментальности, но с некоторых пор пересмотрела свои жизненные приоритеты. Освободившись из тюрьмы, она решает завязать с прошлым и посвятить всё время маленькой дочери. Однако Джетт вынуждена вновь взяться за старое по требованию крайне настойчивых и столь же опасных нанимателей.