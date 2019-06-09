Новые сериалы 10–16 июня

Сериальная неделя готовит несколько многообещающих премьер. Кабельный канал Cinemax, попрощавшись в завершившимся первым сезоном «Воина», познакомит зрителей с другой новинкой — «Джетт» с Карлой Гуджино в главной роли. На Amazon выходит 10-серийная криминальная драма Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Кабельный канал Showtime выкатит собственную криминальную премьеру — «Город на холме» с Кевином Бэйконом.
Вторник, 11 июня
драма
В ролях Доминик Джексон, Татьяна Маслани, Билли Портер, Эван Питерс, Джеймс ван Дер Бик, Кейт Мара
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фалчук, Стивен Каналс
Действие разворачивается в Нью-Йорке 80-х на фоне зарождения бизнес-империи Трампа. Драма покажет социальную и культурную жизнь центра города и, разумеется, развитие ЛГБТ-сообщества.
Среда, 12 июня
научная фантастика
В ролях Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон
Создатель Дэвид С. Гойер
События в многосерийном приквеле развернутся за два поколения до гибели родной планеты Супермена. Главным героем истории станет дед Человека из стали, решивший бороться за восстановление доброго имени посрамлённого дома Элов и спасти Криптон от надвигающейся катастрофы.
Четверг, 13 июня
драма
В ролях Руперт Френд, Джек Рейнор, Ки Чен, Питер Марк Кендалл, Майкл Гэстон, Дэн Донохью
Создатель Марк Хейман
Драма, основанная на романе Джорджа Пендла, поведает о жизни загадочного гения Джека Парсонса. Живший в 1940-х годах в Лос-Анджелесе, днём он был учёным-ракетостроителем, ночью — участником ритуальных оргий и последователем оккультиста Алистера Кроули.
комедия, драма
В ролях Зак Галифианакис, Малия Пайлс, Том Проктер, Крис Маклахлин, Лиана Мендоса, Брент Уолкер
Создатель Зак Галифианакис, Луи Си Кей, Джонатан Крисел
Главный герой Чип Баскетс из Калифорнии в полной мере осознаёт, что ему приходится жить в мире, безнадёжно подчинённом корпоративным интересам и тотальному усреднению общества. Однако он не намерен мириться с имеющимся положением вещей и дерзает следовать своей мечте стать профессиональным клоуном. Увы, его попытка поступить в престижнейшую школу клоунов в Париже проваливается, и единственная работа, которую удаётся найти герою, — выступления в местном родео-шоу.
комедия
В ролях Натали Моралес, Нил Флинн, Кимиа Бехпурниа, Леонард Оузтс, Джессика Чаффин, Нельсон Франклин
Создатель Джош Малмут
10-й эпизод под названием The Fish завершит первый сезон и сериал — ситком о нелегальном баре закрыт по решению телеканала NBC в конце мая.
комедия
В ролях Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Джейкоб Маккарти, Апарна Бриэль
Создатель Сет Мейерс, Майкл Патрик О'Брайен, Лорн Майклз
13-я серия Kinda Sorta станет заключительной для 2-го сезона и сериала — в мае телеканал NBC закрыл школьную комедию.
Пятница, 14 июня
драма, криминал
В ролях Карла Гуджино
Протагонистка — профессиональная воровка мирового класса Дейзи «Джетт» Ковальски — прагматична, полагается лишь на себя и далека от сентиментальности, но с некоторых пор пересмотрела свои жизненные приоритеты. Освободившись из тюрьмы, она решает завязать с прошлым и посвятить всё время маленькой дочери. Однако Джетт вынуждена вновь взяться за старое по требованию крайне настойчивых и столь же опасных нанимателей.
драма, криминал
В ролях Майлс Теллер, Августо Агилера, Бабс Олусанмокун, Билли Болдуин, Калли Эрнандес, Кристина Родло
Создатель Николас Виндинг Рефн, Эд Брубэйкер
События 10-серийного триллера в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер», рассказывающей о наркоторговцах в Дании, развернутся в современном Лос-Анджелесе. В центре повествования — криминальный мир мегаполиса, его обитатели их экзистенциальное путешествие — превращение из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.
комедия, драма, романтический
В ролях Брианна Хильдебранд, Генри Зага, Киана Мадейра, Куинтесса Суинделл
Создатель Эми Эндельсон, Эмили Мейер, Кирстен Смит
В центре истории — тинейджер, беспросветная неудачница и хроническая воровка, вынужденная посещать группу анонимных шоплифтеров. Там она встречает таких же конченых клептоманок, как она сама, и формирует с ними весьма необычный дружеский союз.
драма, фантастика, триллер
В ролях Кристен Риттер, Дэвид Теннант, Майк Колтер, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл
Создатель Мелисса Розенберг
Главная героиня, несмотря на сверхспособности, вполне себе человек, а потому страдает от посттравматического стресса. Это влияет на её волевое решение оставить супергероическую жизнь в прошлом и стать — насколько это вообще возможно — обывательницей. Джессика открывает собственное детективное агентство, которое будет оказывать помощь как простым горожанам, так и супергероям, если им таковая понадобится.
Воскресенье, 16 июня
драма, криминал
В ролях Кевин Бэйкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс
Создатель Бен Аффлек, Мэтт Деймон
Драма покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальных продажности и расизма встаёт темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.
драма
В ролях Зендая, Сторм Рейд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд
Создатель Сэм Левинсон
В центре истории — сложная и хаотичная жизнь современных школьников из старших классов. Будни подростков скучными не назовёшь: психологические травмы, жестокость, наркотики, секс, дружба, соцсети и любовь.