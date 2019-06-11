Экранную вселенную «Дюны» расширит сериал «Дюна: Сестринство» для потокового сервиса WarnerMedia

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис WarnerMedia заказал съёмки полного первого сезона сериала «Дюна: Сестринство» (Duna: The Sisterhood) по культовой вселенной писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Многосерийный спин-офф станет органичной частью масштабного франчайза, куда помимо полнометражных фильмов студии Legendary и Warner Bros. планируют ввести комиксы, игры и сопутствующий контент.

Дабы закрепить факт гармоничного сосуществования будущего сериала и фильма Дени Вильнёва, последний обязуется снять пилотный эпизод «Сестринства», сценаристом которого выступит соавтор полнометражной «Дюны» Джон Спэйтс.

В сериале мир «Дюны» будет показан глазами тайного женского сообщества Бене Гессерит. Сёстры этого могущественного ордена тренируют свои тело и разум для обретения особых навыков, которые несведущие считают магией и самих адептов называют ведьмами.

Вильнёв, Спэйтс, Брайан Герберт, Байрон Мерритт и Ким Герберт входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Производством займётся Legendary Television.