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Экранную вселенную «Дюны» расширит сериал «Дюна: Сестринство» для потокового сервиса WarnerMedia Новости аниме — лучшее за неделю Watch Dogs Legion — слитый анонс приключений хакеров в Лондоне недалёкого будущего Настольные впечатления: «Клинок и Колдовство», «Тайны Аркхэма», цикл Tiny Epic, «Из Руин», «Тэнно» и «Нуар» На Disney+ может появиться сериал про Бобу Фетта
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Экранную вселенную «Дюны» расширит сериал «Дюна: Сестринство» для потокового сервиса WarnerMedia

Потоковый сервис WarnerMedia заказал съёмки полного первого сезона сериала «Дюна: Сестринство» (Duna: The Sisterhood) по культовой вселенной писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Многосерийный спин-офф станет органичной частью масштабного франчайза, куда помимо полнометражных фильмов студии Legendary и Warner Bros. планируют ввести комиксы, игры и сопутствующий контент.

Дабы закрепить факт гармоничного сосуществования будущего сериала и фильма Дени Вильнёва, последний обязуется снять пилотный эпизод «Сестринства», сценаристом которого выступит соавтор полнометражной «Дюны» Джон Спэйтс.

В сериале мир «Дюны» будет показан глазами тайного женского сообщества Бене Гессерит. Сёстры этого могущественного ордена тренируют свои тело и разум для обретения особых навыков, которые несведущие считают магией и самих адептов называют ведьмами.

Вильнёв, Спэйтс, Брайан Герберт, Байрон Мерритт и Ким Герберт входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Производством займётся Legendary Television.

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Дюна: Сестринство
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