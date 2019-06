Драмеди «Становясь богом в Центральной Флориде» с Кирстен Данст перешла на Showtime и обзавелась тизером

Неприкаянная комедийная драма с Кирстен Данст в очередной раз сменила вещателя — новым пристанищем сериала «Становясь богом в Центральной Флориде» (On Becoming A God In Central Florida) оказался кабельный канал Showtime. Первый тизер сообщает, что премьера девятисерийного проекта состоится 25 августа.

История из 90-х расскажет о культе свободного предпринимательства и неутомимом стремлении одной женщины осуществить Американскую мечту. Оставшаяся без гроша в кармане и недавно овдовевшая работница аквапарка Кристал Джилл (Данст) путём обмана и жульничества движется к вершине финансовой пирамиды «Основатели американской торговли», невзирая на то что этот многомиллиардный бизнес однажды уже разрушил её жизнь.

Первый сезон снял Чарли Макдауэлл («Кремниевая долина») по сценарию Роберта Фанка и Мэтта Латски. Все трое наравне с Данст, Йоргосом Лантимосом («Фаворитка») и шоураннером проекта Эстой Спэлдинг числятся исполнительными продюсерами. Производство курируют TriStar Television и Smokehouse Pictures Джорджа Клуни и Гранта Хеслова.