Новости блогов — с 27 мая по 16 июня

Юлия Лялина пробует новый формат рецензирования — реакцию сразу после просмотра. Первая проба пера с фильмом «Тайная жизнь домашних животных 2». А также Юлия начитала уже полноценную рецензию.

Юлия Лялина рассказывает об эксклюзивном показе первой серии «Героев Энвелла». Мероприятие пройдёт 23 июня.

Юлия Лялина сдержанно реагирует на фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл». Зато есть возможность увидеть Юлию в соответствующем фильму стиле.

Михаил Судаков реагирует на CLC — Me. Сказ о том, как сломанный ритм может испортить всё впечатление.

Михаил Судаков ровно реагирует на Cosmic Girls (WJSN) — Boogie Up. Всё очень мило, но дико предсказуемо.

Михаил Судаков восторженно реагирует на Twice — Breakthrough. Бедолага отчаянно пытается в аналитику, но тает под напором очарования девушек из Twice.

Михаил Судаков нормально реагирует на Twice — Happy Happy. Очень мило, но вот в Breakthrough — вот там всё сгорало!

Михаил Судаков тактично реагирует на сольный дебют Somi — Birthday. Весело, мило и сексуально, но есть знакомые моменты в музыке.

Михаил Судаков удивлённо реагирует IZ*ONE — Buenos Aires. Плоская музыка, зажатые голоса, автотюн невпопад. Всё очень странно.

Лев Гринберг с воодушевлением вспоминает сиквел «Алладина». «Возвращение Джафара», несмотря на просевшую графику, всё ещё хорош, а вот про третью часть лучше не вспоминать вообще.

Ольга Архипова рассуждает о сложности Кассандры. Благо это или бич для современных игр.

Николай Шутов делится впечатлениями о 21-й серии «Восхождения Героя Щита». В ранобэ всё гораздо лучше.

Николай Шутов оценивает первую полноценную арку «Истребителя демонов». Очень много затяжного экшена.

Николай Шутов рассуждает о прочитанной манге. Полчаса времени и около сорока наименований — оно того стоит.

Николай Шутов с удовольствием слушает главную тему ремейка «Детских игр». Беар Маккрири даёт жару. Игрушечные инструменты — это шикарно.