Телеовощи. Выпуск 292: Очень странная клоунада

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:44 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:35 —
|«Очень странные дела» — 3x01—08 (премьера сезона)
|46:44 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x07
|55:33 —
|«Лексс» — 1x03
|01:09:27 —
|Отвечаем на вопросы
|01:14:03 —
|Новости
|01:41:14 —
|«Легион» — 3x03
|01:49:46 —
|«Джетт» — 1x04
|01:56:39 —
|«Крайний космос» — 2x03
|02:00:57 —
|«Психопаспорт» — 1x12 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:09:22 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x08 (впечатления Льва)
|02:17:27 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x06 (впечатления Ларисы)
|02:37:04 —
|Благодарим наших спонсоров
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