Новые сериалы 15–21 июля

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The CW

События разворачиваются в 2199 году. Потерявшая всё молодая женщина по имени Джакс обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где она и её друзья учатся защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, Джакс отправляется на поиски правды и ответа на вопрос, кто она для человечества — спасительница или орудие его уничтожения.