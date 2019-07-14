 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Розыгрыш билетов на премьеру аниме «Код Гиас: Лелуш Воскресший» Джон Фавро пишет сценарий второго сезона «Мандалорца» «Яндекс» возрождает конкурс по созданию игр для ZX Spectrum «Дракула» — первые промо-фото сериала Стивена Моффата и Марка Гэтисса «Тайна Печати дракона» — трейлер и постеры приключенческого экшена
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 15–21 июля

Сериальная неделя не слишком богата на события, и тем не менее порадует (или нет) двумя премьерами. На кабельном канале USA Network выйдет первая серия спин-оффа «Форс-мажоров» под названием «Пирсон», а телеканал The CW покажет премьерный эпизод фантастической экшен-драмы «Пандора».

Вторник, 16 июля

 
Премьера+
The CW
Пандора Pandora

фантастика, боевик, драма

В ролях Присцилла Квинтана, Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху

Создатель Марк А. Олтмэн

События разворачиваются в 2199 году. Потерявшая всё молодая женщина по имени Джакс обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где она и её друзья учатся защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, Джакс отправляется на поиски правды и ответа на вопрос, кто она для человечества — спасительница или орудие его уничтожения.

Видео

Среда, 17 июля

 
Премьера+
USA Network
Пирсон Pearson

драма

В ролях Джина Торрес, Изабель Арраиса, Элай Гори, Саймон Кассианидис, Бетани Джои Ленц, Шантель Райли

Создатель Дэниел Аркин, Аарон Корш

Спин-офф «Форс-мажоров» подробно расскажет о личной и профессиональной жизни Джессики Пирсон — талантливого адвоката и поклонницы дизайнерских нарядов. События разворачиваются в Чикаго, куда переехала мисс Пирсон на пару со своим бойфрендом Джеффом Малоуном. В центре внимания окажется грязная политическая жизнь мегаполиса, где главная героиня займёт должность главной помощницы мэра.

Видео

 
Сезон9
USA Network
Форс-мажоры Suits

драма

В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес

Создатель Аарон Корш

История о нескучных буднях крупной юридической конторы «Пирсон & Хардман», изобилующих битвами за клиентов, грызнёй с конкурентами, а также запутанными взаимоотношениями сотрудников фирмы, которые от сезона к сезону становятся всё сложнее.

Пятница, 19 июля

 
Сезон5
Syfy
Киллджойс Killjoys

научная фантастика, приключения

В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн

Создатель Мишель Ловретта

История о трёх охотниках за головами, которые мотаются по всему космосу в поисках заказов. Дач красива, обладает полезным навыком быстро втираться в доверие и при этом хранит некий тёмный секрет. Джон — парень, который благодаря своему неумению держать острый язык за зубами вечно втягивает себя и напарников в передряги. Д’авин — матёрый солдат, на чьих плечах лежит разработка тактики действий их маленькой команды.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Зак Снайдер снимет кино про творческие стандарты
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Прибытие»
 
Кино «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — сцена с участием Дарта Мола
 
Кино Вино, Домино и Дэдпул
 
«Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа
 
Кино «Аквамен» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Monster Hunter: World - технология DLSS от Nvidia позволит обеспечить внушительный прирост производительности в ролевой игре CapcomНекоторые игры Electronic Arts получили пометку «бесплатно» у подписчиков сервиса PlayStation PlusСтала известна возможная дата релиза Luigi's Mansion 3New Line Cinema займётся экранизацией Space InvadersОбзор Fell Seal: Arbiter's Mark
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru