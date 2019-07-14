Новые сериалы 15–21 июля

Сериальная неделя не слишком богата на события, и тем не менее порадует (или нет) двумя премьерами. На кабельном канале USA Network выйдет первая серия спин-оффа «Форс-мажоров» под названием «Пирсон», а телеканал The CW покажет премьерный эпизод фантастической экшен-драмы «Пандора».
Вторник, 16 июля
фантастика, боевик, драма
В ролях Присцилла Квинтана, Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху
Создатель Марк А. Олтмэн
События разворачиваются в 2199 году. Потерявшая всё молодая женщина по имени Джакс обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где она и её друзья учатся защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, Джакс отправляется на поиски правды и ответа на вопрос, кто она для человечества — спасительница или орудие его уничтожения.
Среда, 17 июля
драма
В ролях Джина Торрес, Изабель Арраиса, Элай Гори, Саймон Кассианидис, Бетани Джои Ленц, Шантель Райли
Создатель Дэниел Аркин, Аарон Корш
Спин-офф «Форс-мажоров» подробно расскажет о личной и профессиональной жизни Джессики Пирсон — талантливого адвоката и поклонницы дизайнерских нарядов. События разворачиваются в Чикаго, куда переехала мисс Пирсон на пару со своим бойфрендом Джеффом Малоуном. В центре внимания окажется грязная политическая жизнь мегаполиса, где главная героиня займёт должность главной помощницы мэра.
драма
В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес
Создатель Аарон Корш
История о нескучных буднях крупной юридической конторы «Пирсон & Хардман», изобилующих битвами за клиентов, грызнёй с конкурентами, а также запутанными взаимоотношениями сотрудников фирмы, которые от сезона к сезону становятся всё сложнее.
Пятница, 19 июля
научная фантастика, приключения
В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн
Создатель Мишель Ловретта
История о трёх охотниках за головами, которые мотаются по всему космосу в поисках заказов. Дач красива, обладает полезным навыком быстро втираться в доверие и при этом хранит некий тёмный секрет. Джон — парень, который благодаря своему неумению держать острый язык за зубами вечно втягивает себя и напарников в передряги. Д’авин — матёрый солдат, на чьих плечах лежит разработка тактики действий их маленькой команды.