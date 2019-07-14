Новости сериалов — лучшее за неделю

Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд по просмотрам — Netflix заявляет, что в первые выходные продолжение смотрели 40 млн человек.

Приквел «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым выйдет в следующем году — как-будто сюжет в этом нуждался.

Джордж Мартин пообещал в приквеле «Игры престолов» мамонтов и лютоволков — а также белых ходоков и страшную феодальную раздробленность.

Сценарист «Джона Уика» поработает над сериалом «Сокол и Зимний солдат» — Дерек Кольстад записался в соавторы проекта.

Спин-офф «Ходячих мертвецов» нашёл исполнительницу главной роли — но пока не нашёл названия.

«Американская история ужасов» — ретро-тизер девятого сезона — Райан Мёрфи никак не может остановиться.

Мэрилин Мэнсон записался в многосерийную экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга — а ещё специально для сериала записал кавер-версию The End от Doors.

Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом — как и сообщалось в слухах, цифровую платформу назвали HBO Max

Amazon обзаведётся собственными «Очень странными делами» — в работу ушла экранизация свежего комикса Paper Girls.