«Охотник за разумом» — тизер второго сезона триллера от Дэвида Финчера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В преддверии выхода долгожданного продолжения психологического триллера «Охотник за разумом» от Дэвида Финчера потоковый сервис Netflix опубликовал официальный тизер второго сезона, действие которого развернётся с 1979 по 1981 годы и расскажет об убийствах детей в Атланте.

К своим ролям уже точно вернутся Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Стэйси Рока и Кэмерон Бриттон, а Дэймон Херриман сыграет серийного убийцу и лидера культа Чарльза Мэнсона, которого он уже успел изобразить в тарантиновском «Однажды... в Голливуде».

Создатель сериала — Джо Пенхолл, режиссёрское кресло с Финчером разделили Эндрю Доминик и Карл Франклин. Премьера намечена на 16 августа.