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«13 причин почему» — финальный трейлер третьего сезона

Потоковый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона подростковой драмы «13 причин почему». Свежая глава из жизни страдающих школьников выйдет на малые экраны 23 августа.

Сериал, начинавшийся с экранизации одноимённого романа Джея Эшера, повествует о школьнике Клэе Дженсене (Дилан Миннетт), распутывающем тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер (Кэтрин Лэнгфорд), в которую он был влюблён. Разобраться в трагедии ему помогают 13 аудиокассет, записанных Ханной перед смертью. Второй и третий сезоны прослеживают цепочку не менее трагических событий, инициированных самоубийством школьницы. Её насильник убит, и власти городка пытаются разобраться, чьих рук это дело.

Сценаристом и шоураннером проекта числится его создатель Брайан Йорки, а режиссёром — Рассел Малкэй («Волчонок»). Производством заведуют Paramount Television и Anonymous Content.

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