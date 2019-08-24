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Мини-сериалу «Локи» нашли режиссёра

Помимо прочих свою минуту внимания в ходе D23 Expo 2019 получил и мини-сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном в титульной роли. Во время презентации проектов стриминговой платформы Disney+ объявили имя режиссёра постановки. Все шесть часовых эпизодов снимет Кейт Херрон («Сексуальное воспитание»).

Приключенческий экшен Marvel Studios расскажет о похождениях бога обмана, успевшего сбежать в разгар событий «Мстителей: Финала». Тогда Локи удалось стащить знаменитый Тессеракт и смыться вместе с ним живым и невредимым. После этого лукавец отправился в увлекательное путешествие по истории Мидгарда.

Сценарием занимается шоураннер и исполнительный продюсер сериала Майкл Уолдрон («Рик и Морти»). Премьеру обещают весной 2021 года.

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Локи
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