«Тернистый путь» — трейлер криминального триллера с Розарио Доусон от создателя «Мистера Робота»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network опубликовал первый трейлер криминалного триллера «Тернистый путь» с Розарио Доусон в главной роли. Когда стартует первый сезон, пока неизвестно.

Экранизация одноимённого романа Росса Томаса рассказывает о талантливой сыщице Аллегре Дилл (Доусон), работающей в штате Вашингтон. Когда её младшая сестра — детектив из отдела убийств — погибает от кем-то подложенной в автомобиль бомбы, главная героиня возвращается на родину в Техас. Поиски убийцы оборачиваются опасными копаниями в прошлом, которое Аллегра все эти годы безуспешно пыталась похоронить.

За сценарий отвечает Энди Гринвальд («Легион»); он также состоит в команде исполнительных продюсеров вместе с Доусон, Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот») и Чадом Хэмилтоном. Производством заведуют Universal Cable Productions, Paramount Television, Esmail Corp и Anonymous Content.