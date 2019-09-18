Сериал «Локи» ответит на два важнейших вопроса о персонаже

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Недавно побывавший в гостях у ведущего «Позднего шоу» Стивена Кольбера исполнитель титульной роли в проекте Marvel Studios «Локи» Том Хиддлстон позволил себе поделиться со зрителями кое-какой информацией о сюжете будущего сериала.

Всё это время после выхода «Мстителей: Войны бесконечности» и «Мстителей: Финала» меня постоянно спрашивали, действительно ли Локи мёртв и что он делает с этим кубом. Сериал ответит на оба эти вопроса. Том Хиддстон, ручается

Правда, каковы будут ответы, зрители узнают нескоро — премьера приключенческого экшена о необычных путешествиях знаменитого марвеловского лукавца состоится на потоковом сервисе Disney+ весной 2021 года.

Шестисерийный мини-сериал по сценарию шоураннера проекта Майкла Уолдрона («Рик и Морти») срежиссирует Кейт Херрон («Сексуальное воспитание»). Съёмки стартуют в начале следующего года.