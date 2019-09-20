Роберт Родригес экранизирует мексиканский комикс про Чёрного кота для Apple

Не Чёрной пантерой единой. Не разменивающийся по мелочам потоковый сервис Apple TV+ заказал свой первый супергеройский экшен и не кому-нибудь, а Роберту Родригесу, который займётся телеэкранизацией мексиканского комикса Ричарда Домингеза El Gato Negro ака «Чёрный кот».

В центре сюжета окажутся двое весьма разновозрастных борцов с преступностью в Южном Техасе. Один из них — юноша, надевший мантию легендарного местного героя, чтобы отомстить за смерть лучшего друга, другой — его дед, лучадор, начавший наводить порядок на улицах за несколько десятилетий до этого.

Чёрное трико примерит на себя Диего Бонета («Терминатор: Тёмные судьбы», «Королевы крика»), который также займётся продюсированием проекта вместе с Родригесом и Джоэлем Новоа. За производство отвечает MGM Television.

Дата выхода сериала пока не сообщается.