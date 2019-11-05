Шоураннер «Ведьмака» распланировала сериал на семь сезонов

Помимо свежих кадров и зрелищного трейлера «Ведьмака», доказавшего скептикам серьёзность настроя создателей и правильность выбора на главную роль Генри Кавилла, на Comic Con в Лукке шоураннеру Лорен Шмидт Хиссрич представилась возможность подробно рассказать о собственном подходе к адаптации знаменитой фэнтези-саги. И в его основательности сомневаться не приходится — в беседе с SFX Magazine шоураннер призналась, что долгосрочный план сериала у неё уже имеется.

Я распланировала сюжет на семь сезонов. Сейчас мне важнее всего понять, как распределить его таким образом, чтобы он из года в год неизменно волновал аудиторию. Худшее, что мы могли бы сделать — без остатка вложиться в первый сезон, лишая персонажей возможности расти и развиваться.

Хиссрич призналась, что перед ней стояла очень непростая задача разобраться, как лучше и органичнее познакомить широкую аудиторию с богатейшим материалом почти на четыре тысячи страниц. Едва ли не с самого начала было решено представить Йеннифер и Цири намного раньше на их жизненном пути, ещё до встречи с Геральтом. Ведь, если следовать хронологии книг, появление принцессы из Цинтры случилось бы лишь во втором или третьем сезоне. То же с Йеннифер — автор хотела, чтобы зрители вместе с героиней прожили её болезненное, полное страданий превращение из подростка-уродца в одну из самых могущественных чародеек Континента.

Мне хотелось, чтобы эти женские персонажи полностью сформировались к моменту встречи с Геральтом. Анджей Сапковский очень сильно помог мне проникнуться атмосферой книг и передать её на экране. Именно он сказал мне, что в центре истории — этакая неблагополучная семья из трёх сирот, ищущих своё место в жизни, считающих себя изгоями и убеждённых, что им никто не нужен. Но они обретут друг друга благодаря Предназначению. Мы не обходим стороной и политику: сексизм, расизм, ксенофобию и маргнализацию иммигрантов. Ну и, само собой, магия, монстры и приключения — определяющие элементы этого сериала.

Днём позже во время информационной панели шоураннер вернулась к вопросу первостепенной важности персонажей, отметив, что её главная задача — раскрыть героев во всей полноте.

В этом фэнтези удивительно много сильных женщин, но я не занимаюсь созданием сильных героинь, я создаю сильных персонажей. Сила может быть разной: Геральт мастерски орудует двумя мечами, а сила Йеннифер родилась из боли и страданий.

Шоураннер подчеркнула, что короткие истории из первых книг очень важны — их она использовала, чтобы свести вместе трёх главных протагонистов с независимыми сюжетными линиями. Тут потребовались кое-какие отступления от оригинала. К примеру, в сериал вписан временный спутник Цири, которого нет в книгах.

Цири какое-то время долго путешествует одна, и это значит, что ей не с кем говорить, поэтому нам понадобился персонаж, который это исправил бы. (Речь о подростке по имени Дара, которого играет Уилсон Раджу-Пухальте. — Прим. перев.) Эти изменения — не пренебрежение к первоисточнику, а полезное дополнение к повествованию.

По мнению Фрейи Аллан (Цири), общение с Дарой подарило её героине возможность многое узнать о мире за пределами её башни из слоновой кости. Юная принцесса, столкнувшись с совершенно новой для себя реальностью, почти ничего о ней не знала, и этот юноша стал для неё источником ценной информации, помог лучше понять происходящее.

Хиссрич также повторила свои недавние слова об отказе от использования CGI везде, где только можно. Вместо этого прибегали к практическим эффектам, сложному гриму, а также съёмками на натуре — сериал снимали в пяти странах с обилием локаций.

Не менее важный аспект (и определяющий — для главного героя) — написание и постановка боевых сцен. Хиссрич искренне призналась, что в этом деле полностью полагалась на знатоков этого дела.

Любой сценарист знает, что невозможно одинаково хорошо писать обо всём. Я научилась доверять профессионалам, с которыми работаю. Я очень преданна истории, но я не боец, поэтому доверила каскадёрам творить их магию. Я прописывала лишь те элементы, которые было необходимо прояснить в сценах с экшеном, а после просила ребят создать настолько крутые боевые сцены, насколько возможно. Они показывали мне всё заранее, создавая специальные превью (с использованием дополненной реальности, как в «Игре престолов». — Прим. перев.), и мы идеально сработались. Лорен Шмидт Хиссрич, настроена на многолетнее сотрудничество

К слову, хореографией, фехтованием и постановкой боевых сцен руководил сам Король Ночи Владимир Фурдик, отвечавший за боёвку в «Игре престолов» и, к слову, очень хваливший сноровку, быструю обучаемость и навыки Кавилла. В общем, сомневаться не стоит — с фехтованием и боевыми сценами (впрочем, как и со всем остальным) в «Ведьмаке» всё отлично. Трейлер не даст соврать.