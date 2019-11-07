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«Очень странные дела» — неудачные дубли третьего сезона и новый постер

В честь Дня «Очень странных дел» (с пропажи Уилла Байерса 6 ноября 1983 года начинаются события сериала) потоковый сервис Netflix выпустил специальный ролик, представляющий собой подборку неудачных дублей из третьего сезона. Ну, это так, на случай если зрителей недостаточно повеселил тот балаган, что творился в сюжете последней части.

В конце октября портал TVLine сообщил, что четвёртый сезон сериала братьев Дафферов будет состоять из восьми серий, его съёмки стартуют в январе, а завершатся в августе. Это почти наверняка означает, что продолжение истории зрители увидят лишь в 2021 году.

К ролику прилагается красочный постер-коллаж с отсылками к событиям всех трёх сезонов мистического триллера.

Постеры сериала «Очень странные дела»
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