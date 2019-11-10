Телеовощи. Выпуск 309: Что ещё можно сделать с женщиной?

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:46 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:20 —
|«Видеть» (See) — 1x01 (премьера)
|24:10 —
|«Дикинсон» (Dickinson) — 1x01 (премьера)
|30:41 —
|«Для всего человечества» (For All Mankind) — 1x01 (премьера)
|47:04 —
|«Утреннее шоу» (The Morning Show) — 1x01 (премьера)
|56:48 —
|«Тёмные начала» (His Dark Materials) — 1x01 (премьера)
|01:04:56 —
|«Джек Райан» — 2x01—04 (премьера сезона)
|01:10:27 —
|«Нетипичный» — 3x01—02 (премьера сезона)
|01:20:37 —
|Новости
|02:31:14 —
|Отвечаем на вопросы
|02:38:28 —
|«Кремниевая долина» — 6x02
|02:45:31 —
|«Судная ночь» — 2x04
|02:52:04 —
|«Новобранец» — 2x06
|02:58:49 —
|«Рассвет» — 1x06—10 (финал сезона)
|03:20:32 —
|«Южный Парк» — 23x06
|03:29:02 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 1x06 (финал сезона)
|03:41:13 —
|«Прослушка» — 2x05
|03:48:13 —
|«Вавилон 5» — 1x15 (впечатления Юры)
|03:55:13 —
|«Лексс» — 2x13 (впечатления Юры и Льва)
|04:02:03 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x04 (впечатления Льва)
|04:10:01 —
|«Психопаспорт» — 2x04 (впечатления Юры и Льва)
|04:17:41 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x11 (впечатления Ларисы)
|04:38:51 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x11 (впечатления Михаила)
|04:47:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:11 —
|«Булл» — 4x06—07
|20:03 —
|«Хранители» — 1x03
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