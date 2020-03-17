Cinesite выпустила ролик о своей работе над 1 сезоном «Ведьмака»

В сети продолжают публиковать новые видео о закадровой работе над 1 сезоном «Ведьмака». Сериал потокового сервиса Netflix создавался силами сразу нескольких команд по спецэффектам, и над отдельными частями многосерийного фэнтези довелось поработать лондонской студии Cinesite.

Для 1 сезона «Ведьмака» командой мастеров по CGI было обработано 250 кадров. Cinesite приняла участие в доработке всех восьми серий. В основные задачи студии входило создание монстров, включая стрыгу, а также кикимору из открывающей сцены сериала, и экшен-сцен, в том числе масштабных сражений вроде битвы за Цинтру и битвы при Содденском холме.