Экранизация видеоигры «Охотник на монстров» закончена и выйдет в срок

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мартин Московиц — глава студии Constantin Film — в интервью Deadline рассказал, как себя чувствуют экранизация игры «Охотник на монстров» и сериал по мотивам кинофранчайза «Обитель зла».

Кино режиссёра Пола У. С. Андерсона с Миллой Йовович уже полностью закончено, и премьера должна состояться по расписанию — 3 сентября этого года.

В «Охотнике на монстров» Йовович играет Артемиду, руководящую спецгруппой ООН, которая попадает в другое измерение, населённое огромными чудовищами. Там Артемида встречает Охотника — персонажа Тони Джаа. Вместе они пытаются закрыть портал и не дать монстрам оторваться на Земле.

Что до сериала по фильмам, где тоже снималась Йовович, то производство, естественно, подвисло. Съёмки хотели начать в июне, но Netflix собирается серьёзно сдвинуть сроки. Сейчас идут активные переговоры с потоковым сервисом.

«Обитель зла» тоже пришла к нам из мира видеоигр, где до сих пор пользуется большой популярностью.