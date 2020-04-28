Ридли Скотт хочет снять фильм или минисериал про пандемию

У деда Ридли Скотта нет времени на тактичность, поэтому его производственная компания Scott Free Productions попытается быстро экранизировать роман The End of October. Ридли абсолютно плевать на формат — кино или минисериал; но вроде бы он лично режиссирует.

Главный герой повествования — Генри Парсонс — микробиолог и эпидемиолог, который отправляется в Индонезию, представляя интересы ВОЗ. В лагере для беженцев в страшных мучениях умерли 47 человек, и ещё один заражённый отправился на Хадж в Мекку, чтобы сильно усложнить жизнь ещё миллионам верующих. Главный герой и саудовский принц пытаются посадить на карантин всех паломников.

Ещё в сюжете ведущую партию играет женщина — эмигрант из России, ставшая заместителем директора в Министерстве внутренней безопасности США; она подозревает, что новый вирус — акт биотерроризма.

The End of October написал Лоуренс Райт. По его словам, мистер Скотт около шести лет назад предложил ему придумать апокалиптический распад социума в реалистичном ключе.

Scott Free Productions всё же понимает, как действия компании выглядят со стороны и поэтому часть денег от сделки со студией (очень хотят привлечь Netflix) пойдёт на благотворительность, чтобы помочь медицинским работникам, сражающимся с коронавирусом.