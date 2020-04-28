 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр Гарет Эванс полностью раскрыл сюжет «Рейда 3» Новости аниме — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю «Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России Задайте вопрос авторам Pathfinder: Kingmaker
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Ридли Скотт хочет снять фильм или минисериал про пандемию

У деда Ридли Скотта нет времени на тактичность, поэтому его производственная компания Scott Free Productions попытается быстро экранизировать роман The End of October. Ридли абсолютно плевать на формат — кино или минисериал; но вроде бы он лично режиссирует.

Главный герой повествования — Генри Парсонс — микробиолог и эпидемиолог, который отправляется в Индонезию, представляя интересы ВОЗ. В лагере для беженцев в страшных мучениях умерли 47 человек, и ещё один заражённый отправился на Хадж в Мекку, чтобы сильно усложнить жизнь ещё миллионам верующих. Главный герой и саудовский принц пытаются посадить на карантин всех паломников.

Ещё в сюжете ведущую партию играет женщина — эмигрант из России, ставшая заместителем директора в Министерстве внутренней безопасности США; она подозревает, что новый вирус — акт биотерроризма.

The End of October написал Лоуренс Райт. По его словам, мистер Скотт около шести лет назад предложил ему придумать апокалиптический распад социума в реалистичном ключе.

Scott Free Productions всё же понимает, как действия компании выглядят со стороны и поэтому часть денег от сделки со студией (очень хотят привлечь Netflix) пойдёт на благотворительность, чтобы помочь медицинским работникам, сражающимся с коронавирусом.

6 Обсудить
 18 апреляРассел Кроу: судьба Максимуса в «Гладиаторе» могла сложиться иначе 8 апреляРидли Скотт продал MGM драму «Гуччи» с Леди Гага при условии релиза в кинотеатрах 28 февраляСвежие фото со съёмок «Последней дуэли»: Адам Драйвер в доспехах, Мэтт Дэймон на коне и Бен Аффлек блондин 21 февраляСредневековый Мэтт Дэймон на первых закадровых фото «Последней дуэли» Ридли Скотта
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Киновселенная DC будет киновселенной с душой и сердцем
 
Элизабет Бэнкс снимет фильм «Женщина-невидимка» и сыграет в нём главную роль
 
Расширенная версия «Мстителей: Финала» будет не такой уж расширенной
 
Сериалы Сериал «Видоизменённый углерод» получил второй сезон с Энтони Маки в главной роли
 
Телеовощи. Выпуск 207: Ноет и бухает
 
«Мстители: Финал» — самый кассовый фильм в мире
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в апреле

 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в мае

1 ПтЕВА (аудио)
1 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
2 СбТелеовощи (аудио)
3 ВсТелеовощи (видео)
3 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
4 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
5 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
8ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru