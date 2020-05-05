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Первоисточники: comicbook.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Агрессивный завтрак от Wendy's и фейсхаггеры из «Чужого» — четвёртый сезон «Рика и Морти» официально вернулся

Анимационная комедия «Рик и Морти», чей четвёртый сезон вернулся в эфир кабельного канала Adult Swim с шестым эпизодом Never Ricking Morty, продолжает баловать поклонников бонусными видео. В сети появился забавный рекламный ролик сети ресторанов быстрого питания Wendy's с обязательными мета-комментариями, а также промо-ролик следующего эпизода.

Седьмая серия под названием Promortyus обещает ранее анонсированный кроссовер с культовой вселенной «Чужого». Фейсхаггеры и всё такое. У эпизода имеется крайне лаконичный, зато исчерпывающий синопсис: Get off my face broh.

Следующий эпизод мультсериала Дэна Хармона и Джастина Ройланда выходит на экраны 10 мая.

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