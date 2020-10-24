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«Аниманьяки» смеются над своим перезапуском в трейлере и пародии на «Парк Юрского периода»

Как известно, уже через месяц (20 ноября, если быть точными) на Hulu выйдет первый сезон перезапущенного мультсериала «Аниманьяки». И пиар-машина, как это водится, начала-таки работать, выкатив на Youtube-канал сервиса аж пару рекламных роликов. Один умело пародирует сцену прибытия в «Парк Юрского периода» с семейкой Уорнеров вместо динозавров и Спилбергом вместо Хэммонда.

Второй — полноценный трейлер, наполненный хорошим юмором, самоиронией... и парой либеральных подколов всё-таки просочившихся в преимущественно не пострадавший от современных веяний поток шуток.

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Темы
 
Видео Аниманьяки Аниманьяки
 16 сентябряАниманьяки возвращаются на Hulu
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