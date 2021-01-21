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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

От фильма до мультсериала: «От заката до рассвета» живёт очень странной жизнью

Роберт Родригес — режиссёр культового вампирского экшена «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино — очень странно распоряжается правами на франчайз. Сперва он организовал постановку сериала на собственном канале — El Rey Network:

Здесь у меня моя собственная телесеть. И нужно было заполнять сетку программами, а права на «От заката до рассвета» до сих пор принадлежат Квентину и мне. Вот я и решил расширить историю Сатанико Пандемониум и всю мифологию ацтекских вампиров. А права на международный показ приобрёл, кажется, Netflix. Но сперва это был оригинальный сериал на моём канале — экшен-телевизионная сеть под названием «Эл Рей», куда, собственно, пытались добраться главные герои из фильма. Получилось снять три сезона.

А теперь Роберт разрабатывает анимационный сериал!

Вряд ли это будет продолжение сюжета фильма, а новое расширение мира. Хотя, думается, зрители с большим энтузиазмом посмотрели бы мультфильм про двух выживших персонажей.

Сам Родригес продюсирует сериал про Бобу Фетта и готовится снимать «Мы можем стать героями 2».

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