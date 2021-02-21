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Новые сериалы 22–28 февраля: «Супермен и Лоис»

Новая сериальная неделя подготовила очередную премьеру из телевизионного мира DC на телеканале The CW. Неугомонный продюсер Грег Берланти презентует новый сериал — экшен-драму о семейной жизни Супермена и Лоис.

Вторник, 23 февраля

 
Премьера+
The CW
Супермен и Лоис Superman & Lois

боевик, драма, приключения

В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллох, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики

Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг

Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.

Очередное творение продюсера Грега Берланти надеется покорить зрителей сочетанием супергероики и семейной драмы. Как будто до этого телевселенная The CW занималась совсем не этим.

Видео

Среда, 24 февраля

 
Сезон4
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

Драма повествует о разгоравшейся в Лос-Анджелесе начала 80-х годов прошлого века настоящей эпидемии кокаиновой зависимости.

Видео

 
Конец сезона2
ABC (US)
За жизнь For Life

драма

В ролях Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгайвер, Гленн Флэшлер

Создатель Хэнк Стейнберг

Второй сезон тюремно-юридической драмы завершится десятым эпизодом Andy Josiah. Телеканал ABC пока не сообщал о своих планах в отношении сериала.

Пятница, 26 февраля

 
Конец сезона2
Apple TV+
Дикинсон Dickinson

драма, комедия

В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу

Создатель Алёна Смит

Второй сезон музыкальной драмеди завершится десятой серией You Cannot Put A Fire Out. В прошлом октябре видеосервис Apple TV+ продлил сериал на третий сезон.

Видео

Темы
 
Превью
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