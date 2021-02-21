Новые сериалы 22–28 февраля: «Супермен и Лоис»

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The CW

Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.

Очередное творение продюсера Грега Берланти надеется покорить зрителей сочетанием супергероики и семейной драмы. Как будто до этого телевселенная The CW занималась совсем не этим.