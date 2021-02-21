Новые сериалы 22–28 февраля: «Супермен и Лоис»

Новая сериальная неделя подготовила очередную премьеру из телевизионного мира DC на телеканале The CW. Неугомонный продюсер Грег Берланти презентует новый сериал — экшен-драму о семейной жизни Супермена и Лоис.
Вторник, 23 февраля
боевик, драма, приключения
В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллох, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики
Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг
Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.
Очередное творение продюсера Грега Берланти надеется покорить зрителей сочетанием супергероики и семейной драмы. Как будто до этого телевселенная The CW занималась совсем не этим.
Среда, 24 февраля
драма
В ролях Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгайвер, Гленн Флэшлер
Создатель Хэнк Стейнберг
Второй сезон тюремно-юридической драмы завершится десятым эпизодом Andy Josiah. Телеканал ABC пока не сообщал о своих планах в отношении сериала.
Пятница, 26 февраля
драма, комедия
В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу
Создатель Алёна Смит
Второй сезон музыкальной драмеди завершится десятой серией You Cannot Put A Fire Out. В прошлом октябре видеосервис Apple TV+ продлил сериал на третий сезон.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: