Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 февраля

Об увольнении из «Мандалорца» Джина Карано узнала из соцсетей. А за отказ извиниться перед трансгендерами её исключили из пресс-мероприятий второго сезона.
Джина Карано обвинила Disney в травле: «Если я прогнусь, им всё сойдёт с рук». Этому пора положить конец.
Нильфгаардские рыцари красуются в обновлённых доспехах на закадровом фото второго сезона «Ведьмака». Fashion style!
Джей Джей Абрамс готовит мрачный сериал «Константин». На главную роль ищут небелого актёра. Сценаристом проекта HBO Max назначен Гай Болтон.
«Бриджертоны» повышают уровень инклюзивности: главной героиней второго сезона станет аристократка из Индии. Персонажа сыграет Симон Эшли.
Чернокожая Анна Болейн при параде на свежем кадре психологического триллера о борьбе с патриархатом. Без пяти минут королева Джоди Тёрнер-Смит.
Джордж Мартин и HBO готовят экранизацию «Дорожных знаков» Роджера Желязны. Сопродюсером выступит Винс Герардис из «Игры престолов».
Комедийный ужастик «Искатели истины» Саймона Пегга и Ника Фроста закрылся на первом сезоне. Фрост надеется, что ненавистники сериала довольны.
Тим Бёртон готовит сериал про семейку Аддамс для Netflix. Главной героиней истории станет Уэнздей.
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