Сценаристы «Дэдпула» готовят сериал по убийственной игре Twisted Metal

Студии Sony Pictures Television и PlayStation Productions задумали многосерийную экранизацию игрового франчайза Twisted Metal и уже подыскали для будущего сериала подходящих авторов — проектом займутся сценаристы «Дэдпула», «Zомбилэнда» и «Уэйна» Ретт Риз и Пол Верник.

Синопсиса у будущего сериала пока нет — имеется лишь крайне лаконичное общее описание. Зрителей ждёт сумасшедшая экшен-комедия о смертельно опасном гоночном турнире. Постановка отметится фирменным юмором творческого дуэта Риза и Верника.

Первая игра об убийственных автомобильных гонках вышла в 1995 году и сейчас в знаменитую серию входят восемь основных частей и два спин-оффа. Помимо игр франчайз получил свою линейку комиксов от DC.