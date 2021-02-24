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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Сценаристы «Дэдпула» готовят сериал по убийственной игре Twisted Metal

Студии Sony Pictures Television и PlayStation Productions задумали многосерийную экранизацию игрового франчайза Twisted Metal и уже подыскали для будущего сериала подходящих авторов — проектом займутся сценаристы «Дэдпула», «Zомбилэнда» и «Уэйна» Ретт Риз и Пол Верник.

Синопсиса у будущего сериала пока нет — имеется лишь крайне лаконичное общее описание. Зрителей ждёт сумасшедшая экшен-комедия о смертельно опасном гоночном турнире. Постановка отметится фирменным юмором творческого дуэта Риза и Верника.

Первая игра об убийственных автомобильных гонках вышла в 1995 году и сейчас в знаменитую серию входят восемь основных частей и два спин-оффа. Помимо игр франчайз получил свою линейку комиксов от DC.

Темы
 
Twisted Metal (PlayStation 3)
Комментарии (1)

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