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КИНО
СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Disney+ готовит сериал-переосмысление «Сокровища нации» с латиноамериканкой в главной роли

Прошлой весной продюсер Джерри Брукхаймер сообщил что в разработке у Disney+ находится сериал по вселенной дилогии «Сокровище нации», и не покривил душой — сегодня потоковый сервис официально заказал съёмки 10-серийного первого сезона приключенческого сериала, который, правда, сюжетно никак не связан с фильмами Николаса Кейджа.

Сериал возьмётся за раскрытие актуальных проблем самобытности, современного общества, исторического авторства и патриотизма. Обо всём этом он поведает от лица двадцатилетней латиноамериканки Джесс Моралес. Вместе с расово разнообразной командой друзей главная героиня отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать утраченное сокровище.

Режиссуру доверили Мире Наир («Кама Сутра: История любви»). Сценарием займутся авторы первого фильма Марианна и Кормак Уибберли; они же вместе с Брукхаймером значатся исполнительными продюсерами проекта. Производство займётся студия ABC Signature.

Меж тем «Сокровище нации 3» с Кейджем живёт отдельной жизнью — сценарием триквела с прошлой весны занимается Крис Бремнер («Плохие парни навсегда»).

Теги
Сокровище нацииDisney+
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