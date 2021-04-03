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Первоисточник: yandex.ru Прямая ссылка на новость:

«Лига справедливости Зака Снайдера» за две недели собрала 1,5 млн просмотров на «Кинопоиске HD»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» опубликовал список своих самых популярных проектов марта, и топ наиболее востребованных релизов месяца закономерно возглавил вышедший 18 марта супергеройский эпик «Лига справедливости Зака Снайдера». За две недели четырёхчасовой Снайдеркат собрал 1,5 млн просмотров.

Рейтинг просмотров цифровая платформа составляет с учётом количества подписчиков сервиса «Яндекс Плюс», посмотревших больше двух минут контента. Сколько зрителей досмотрело фильм до конца, не сообщается. Рейтинг режиссёрской версии на «Кинопоиске» составляет 8,1 из 10 — зрители более чем довольны увиденным.

Первая десятка наиболее востребованных проектов у подписчиков «Кинопоиск HD» в марте выглядит так:

  1. «Лига справедливости Зака Снайдера»
  2. «Я не шучу»
  3. «Метод»
  4. «Огонь»
  5. «Засланец из космоса»
  6. «За час до рассвета»
  7. «Довод»
  8. «Топи»
  9. «Конь Юлий и большие скачки»
  10. «Бесстыдники»

К слову, чёрно-белая версия снайдеровской «Лиги справедливости» станет доступна пользователям стримингового сервиса в апреле. Точную дату пока не сообщают.

Теги
Лига справедливости Зака СнайдераЗак СнайдерСнайдеркатФильмы DC
Комментарии (1)

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Подкасты
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