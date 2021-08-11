Отправленные на пересъёмки «Суперкрошки» лишились своего лидера — Хлоя Беннет отказалась в этом участвовать

У «Суперкрошек», игровой адаптации одноимённого мультика The CW, дела по-прежнему не идут на лад. Сначала сериал был отправлен на пересъёмку — вроде как он оказался слишком откровенным для пуританского канала. А теперь вот одна из главных звёзд проекта отказалась в нём участвовать, и это Хлоя Беннет («Агенты Щ.И.Т.»).

Cообщается, что канал собирался расширить имеющий контракт с актрисой, однако та была вынуждена оставить проект из-за конфликта в расписании. Зато другие две, Дав Кэмерон и Яна Перро, по-прежнему на месте.

Сюжет расскажет о трёх выросших супергероинях и их непрекращающихся проблемах на личном фронте. Потратив всё детство на борьбу о злодеями, они в итоге превратились в разочарованных жизнью девушек.

Режиссирует пилотный эпизод Мэгги Кайли, за сценарий отвечает Диабло Коди («Джуно») и Хизер Ренье («Рухнувшие небеса»). Когда ждать премьеру, никто не знает.