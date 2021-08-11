 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Александра Даддарио о съёмках в «Настоящем детективе»: «Внезапно все в городе захотели со мной увидеться» Она вам не Наташа: Скарлетт Йоханссон попытается отсудить у Disney все свои деньги Слух: Netflix шокирован откровенными сценами в байопике Мэрилин Монро с Аной Де Армас Нейросеть спасла Mass Effect! Legendary Edition продаётся лучше ожиданий Hellblade: Senua's Sacrifice вышла на новом поколении консолей
1
СЕРИАЛЫ
477
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Отправленные на пересъёмки «Суперкрошки» лишились своего лидера — Хлоя Беннет отказалась в этом участвовать

Источник: Disney / ABC

У «Суперкрошек», игровой адаптации одноимённого мультика The CW, дела по-прежнему не идут на лад. Сначала сериал был отправлен на пересъёмку — вроде как он оказался слишком откровенным для пуританского канала. А теперь вот одна из главных звёзд проекта отказалась в нём участвовать, и это Хлоя Беннет («Агенты Щ.И.Т.»).

Cообщается, что канал собирался расширить имеющий контракт с актрисой, однако та была вынуждена оставить проект из-за конфликта в расписании. Зато другие две, Дав Кэмерон и Яна Перро, по-прежнему на месте.

Сюжет расскажет о трёх выросших супергероинях и их непрекращающихся проблемах на личном фронте. Потратив всё детство на борьбу о злодеями, они в итоге превратились в разочарованных жизнью девушек.

Режиссирует пилотный эпизод Мэгги Кайли, за сценарий отвечает Диабло Коди («Джуно») и Хизер Ренье («Рухнувшие небеса»). Когда ждать премьеру, никто не знает.

Теги
Суперкрошки
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Хлоя Беннет и Дав Кэмерон сыграют супергероинь в игровой адаптации мультсериала «Суперкрошки» 6«Суперкрошки» оказались слишком вульгарными для The CW — пилот будут переделывать 2«Суперкрошки» Хлоя Беннет и Дав Кэмерон на первом официальном промо-арте сериала

Тоже интересно

1Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию 18Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна 4В новых «Зловещих мертвецах» появилась очередная жертва — начинающая актриса Миа Чаллис 26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 24Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»

Далее на КГ

1
Шикарная Галь Гадот на фото со съёмок самого масштабного фильма Netflix
 4
Хью Джекман извинился за то, что сломал интернет фан-артом Росомахи и фотографией с президентом Marvel
 6
Стартовали съёмки «Капитана Марвел 2» — первые фото от Ника Фьюри
 16
Продюсер «Терминатора» знает, как сделать серию снова великой
 13
Не безумный, но слегка шизофренический трейлер фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджом
 4
Сплошная чертовщина творится в тизере третьего сезона сериала «Роковой патруль»
 14
Холли Берри не стыдится роли Женщины-кошки: «За неё я получила один из самых больших гонораров в своей жизни»
 0
Сверхъестественные ниндзя выясняют отношения в сюжетном трейлере Aragami 2
 5
Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» собрал людей для поисков отца
 1
Дополнение «Осада Парижа» для Assassin's Creed Valhalla выйдет уже завтра
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар
 
Кино Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»
 
Кино Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии
 
Аниме Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в августе

15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
6Телеовощи – 404: Мужчина в чулке
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 474: «Круиз по джунглям» и деньги за «Чёрную вдову»
 
19Ноль кадров в секунду – 380: Утопия разработчиков сисек
 
3ЕВА – 436: Некоторые вещи (не) стоит перепевать
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru