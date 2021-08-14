Сериал по «Властелину колец» покидает Новую Зеландию. Местная кинокомиссия и Элайджа Вуд негодуют

Накануне Amazon принял неожиданное решение, повергнувшее многих в шок: масштабное производство дорогостоящего сериала-приквела по «Властелину колец» покидает Новую Зеландию и перемещается в Великобританию. И это первый случай, когда какая-либо из современных адаптаций романа Дж. Р.Р. Толкина будет сниматься за пределами «страны хоббитов».

Студия не стала вдаваться в детали такого решения и объяснять его причины, и лишь поблагодарила всю местную команду, работавшую над сериалом, и правительство страны за гостеприимство и преданность. Многие связывают релокацию с банальной оптимизацией производства — в Великобритании уже снимаются несколько крупных проектов Amazon, кроме того, как и в Новой Зеландии, там предоставляется щедрый 20%-й налоговый вычет.

Съёмки первого сезона завершились 2 августа, а постпродакшен продлится в Новой Зеландии до июня 2022 года. В то же время подготовка ко второму начнётся уже на новом месте в начале следующего года. И, пожалуй, наиболее красноречиво на всё это отреагировал Элайджа Вуд:

Руководство Новозеландской кинокомиссии, узнавшее о потере самого дорого сериала в истории всего за день до официального объявления, также повергнуто в шок:

Это позор, и я сочувствую всем, кто вложил душу в это производство. Съёмки второго сезона должны были начаться в 2022 году, так что наша задача теперь — обеспечить занятость этого сектора бизнеса. Дэвид Стронг, председатель Новозеландской кинокомиссии

Теперь они обвиняют правительство, одобрившее дополнительную скидку в 5% (к имеющимся 20%), но не удосужившееся удостовериться, что последующие сезоны также останутся в стране. Согласно опубликованным в апреле документам, Amazon потратил на производство первого сезона $ 455 млн, из которых получит обратно порядка $114 млн.

Впрочем, есть мнение, что во многом виновата едва ли не самая жёсткая в мире антиковидная политика, сильно затрудняющая жизнь киноделам.