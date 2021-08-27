Сплошная милота! Марк Хэмилл на съёмках «Мандалорца» с главным героем саги (фото)

После окончания второго сезона «Мандалорца» прошло достаточно времени (более чем достаточно), и создатели сериала, наконец, набрались смелости подробнее рассказать о главном твисте финала. Так, мы уже узнали, как именно снимались сцены с Марком Хэмиллом и выяснили, что ради сохранения камео в тайне были созданы фейковые арты с Пло Куном, который также фигурировал в сценарии вместо Люка Скайуокера. А ещё Джон Фавро рассказал, что актёр сам не озвучивал своего героя, и его голос был полностью синтезирован.

А теперь закадровым фото второго сезона поделился Пейтон Рид («Человек-муравей»), который и срежиссировал тот самый эпизод:

О третьем сезоне «Мандалорца» пока известно немного: если верить Карлу Уэзерсу, съёмки должны стартовать в сентябре, и он сам срежиссирует один из эпизодов. Премьера, надо полагать, случится не раньше следующего года.