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День Шакала

The Day of the Jackal

Серые будни киллера

Сериал «День Шакала» является третьей адаптацией романа Фредерика Форсайта — ранее уже выходило два полнометражных фильма. Сюжет значительно переработали в соответствии с актуальной политической обстановкой в мире и даже местами сместили акцент с политических мотивов на тему классового неравенства. Однако детективный костяк остался тем же: группа британских разведчиков из МИ-6 разыскивает элитного наёмного убийцу, известного под позывным Шакал. Тот, в свою очередь, готовится выполнить самый крупный контракт в своей киллерской карьере — устранить хорошо охраняемого айтишника-миллиардера, чья новая программа грозит самому существованию капиталистического общества.

История расследования и параллельной подготовки длится десять эпизодов, перемежаясь ненужными и натянутыми сценами семейных драм. Один эпизод даже посвящён флэшбекам, призванным раскрыть подноготную одного из персонажей. Благодаря такому наполнению сериал растягивается до необходимого хронометража, но возникает стойкое чувство ненужности дополнительных сцен, которые по-настоящему не влияют на развитие сюжета и толком не раскрывают не слишком хорошо прописанные характеры. За персонажами интересно наблюдать, когда они выступают профессионалами, занимаясь делом, но стоит перейти к семейным дрязгами, как во всей неприглядной красе встаёт творческая импотенция сценаристов.

Например, агент Бьянка в исполнении Лашаны Линч с первого появления позиционируется как крутой специалист по оружию, способный на глаз определять модель ствола. Когда она, с ноги ворвавшись на брифинг начальства, куда её не звали, по записи с камеры видеонаблюдения анализирует чемодан предполагаемого киллера и прикидывает, как туда можно запихнуть винтовку — это смотрится с интересом. Угадайте, сколько раз впредь её аналитические таланты обыграются? Фиг целых, шиш десятых.

В пику рабочим моментам домашние сцены нужны, чтобы подчеркнуть её силу на фоне тряпки-мужа. Вдобавок моменты с дочерью якобы подчёркивают хрупкий и ранимый характер героини, но верится в них с трудом. И хотя семейная линия появляется слишком часто, она влияет на действия Бьянки примерно никак: агент ни разу не примет решения, исходя из мыслей о семье, её работа никак не страдает от семьи (только наоборот). С таким же успехом можно было заменить все эти натянутые сцены диалогами с коллегой, в которых Бьянка рассказывает про воспитание дочери — практический эффект был бы аналогичным. Даже поимка ирландца, которого можно было арестовать с первого раза, обставлена слишком наиграно, будто специально вставлена, чтобы придать хоть какое-то объяснение наличию родни в сюжете.

С Шакалом ситуация немного другая: по его линии семья как раз имеет прямое влияние на его судьбу — и это даже обыграно не слишком топорно, а с определённой долей правдоподобности. Другое дело, что сам персонаж в исполнении Эдди Рэдмейна со специфической внешностью и мимикой больше похож на психопата, мимикрирующего под нормального человека. Сопереживать ему и верить в искренность чувств не так-то просто.

А вот в качестве отстранённого и собранного профессионального киллера Рэдмейн хорош. Местами он напоминает Роберта Патрика в роли бездушного Т-1000, а местами вызывает из памяти сравнения с «Убийцей» Майкла Фассбендера — разумеется, не в пользу последнего. Шакал Рэдмейна будто проводит мастер-класс для неумёхи из финчеровской поделки. Не получилось выполнить невыполнимое задание сразу? Не проблема, дайте пару дней, и всё будет сделано.

Но хватит о недостатках, переключимся на достоинства. За исключением натужных филерных попыток в семейную драму, сериал смотрится бодро и увлекательно. Да, тут тоже есть вопросы к логике повествования. Характер титульного убивца недостаточно прописан: непонятно, как работает его беспристрастная социопатия — к кому-то он испытывает сочувствие, а кого-то готов замочить, не моргнув глазом. Использование грима, чуть ли не красной нитью проходящее через всё повествование, используется лишь пару раз. Выходит за рамки правдоподобности обилие полезных навыков киллера от снайперйской подготовки до курсов экстремального вождения, которым позавидует вся «форсажная» семья.

Но все огрехи полностью искупает тот факт, что за рабочими командировками убийцы и расследованием британских разведчиков интересно следить. Это красиво снятое, мастерски поставленное и блистательно разыгранное действо. Не без недостатков, конечно, но с плюсами. Авторы не стесняются разбивать ожидания в пух и прах, что во многом связано с героиней Лашаны Линч — по всем современным трендам, эта похожая на Билла Дьюка из первого «Хищника» чернокожая женщина должна быть образцом морали и этики, но не стесняется вести себя как последняя сволочь ради достижения результата, как и положено приличному разведчику. Хотя для командировки в Беларусь могли бы подобрать кого-то менее заметного…

При этом нельзя не отметить, что второй слой повествования ненавязчиво намекает на застой сложившейся капиталистической системы — в соответствии с актуальными трендами. Главную цель хотят устранить за то, что он хочет уничтожить экономическим путём социальное неравенство. Один из персонажей прямым текстом говорит, что раньше была идеология, а теперь остались только деньги. Даже Шакал ступил на скользкий путь заказных убийств от осознания того, что его уникальные таланты в недостаточной степени оплачиваются.

«День Шакала» предлагает зрителям динамичное действо, слегка разбавленное ненужной болтовней о непростой работе людей с диаметрально противоположными ценностями, но схожими методами. И при этом во время просмотра нет-нет да и проскальзывает мысль, что авторы, помимо тупого развлекалова, хотели донести до зрителей некое послание, заставить задуматься. А в текущих условиях это уже немало.

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Алексей Абросимов
13 декабря 2024
 
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