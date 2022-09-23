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← Все рецензии О сериалеВидео / 15Кадры / 44Постеры / 15Разное / 37Фанарт

Дом Дракона

House of the Dragon

Всё сгнило в таргариенском королевстве

Старичок Джордж долго не мог пробиться на вершины космической фантастики и постапока, потому пошёл по стопам человека, у которого он украл инициалы Р. Р., и занялся крупномасштабным фэнтези-циклом. И жизнь наладилась: автографы, сериалы, сценарии, конвенты… писать книги стало некогда. Вот только чтобы соответствовать старику Джону, старику Джорджу пришлось так же кропотливо поработать над собственной вселенной. Биографии придумались по ходу написания, а языки — по ходу экранизаций.

Вселенная так разрослась, что писать книжный цикл старику Джорджу стало не с руки — он с головой погрузился в разработку своей давно написанной вселенной. Энциклопедию, которую за него написали литературные негры, Джорджу пришлось активно править, а потом и самому сесть за творчество, получившее название «Пламя и кровь». Это, по сути, ещё одна энциклопедия, но посвященная исключительно хроникам и интересным событиям из жизни династии Таргариенов. Пару глав из неё помог экранизировать для HBO Мигель Сапочник, когда Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсc сожгли за собой Стену, Винтерфелл, Королевскую Гавань и все мосты.

Сегодня мы взглянем на пять эпизодов «Дома Дракона» и посмотрим, удалось ли спасти то, что, казалось, было сожжено в огне драконов зрительской критики.

Танцы со звёздами
И для начала стоит сказать очевидное: события сериала начались задолго до событий «Игры престолов», но при этом не настолько давно, чтобы показать больше магии, творящейся в Вестеросе в незапамятные времена. Перед зрителем предстанет материк, сто лет назад завоёванный Таргариенами (хотя государство Дорн так не думает), где правит старый король Джейхейрис I. У него был небольшой пунктик на передачу наследования по женской линии, и вместо того, чтобы завещать корону своей внучке Рейнис (Ив Бест), он предпочёл передать её более молодому внуку Визерису I (Пэдди Консидайн). Через несколько лет король Визерис I, так и не получив наследника, оказался не столь категоричен в отношении женщин на троне и назначил наследницей свою дочь Рейниру (Милли Олкок). Позднее он женился на её подруге Алисенте (Эмили Кэри) и получил-таки сыновей, но решения о передаче короны изменять не стал. Чувствуете предпосылочки?

Всё это — большая завязка для второй половины сериала, где наследники трона развяжут гражданскую войну, прозванную Танцем Драконов. В чёрном углу ринга Рейнира Таргариен, которую поддерживает дядя Деймон (Мэтт Смит), который тоже хочет на трон, и Корлис Веларион (Стив Туссэн), женатый на Рейнис, так и не ставшей королевой. В зелёном углу ринга Алисента, которую поддерживает хитрый отец (Рис Иванс), рыцарь Кристон Коль (Фабьен Франкель), преданный Рейнирой, а также те, кто предпочитают видеть на троне мужчину.

Если хотите сразу окунуться в гущу батальных сцен, драконьего смертоубийства и поножовщины, то на первой половине сериала вы будете скучать. Они здесь есть, но на минимально допустимом уровне. Пять серий — это разгон перед большим конфликтом, где сценарист расставляет фигуры на шахматной доске. Любители экшена, можете сразу переходить ко второй половине сериала, ну а мы обсудим, чем хорошая первая.

Как вас по батюшке?
В отличие от «Игры престолов», тут не так много персонажей, чьи имена можно и нужно запоминать. В кадре всегда крутятся примерно одни и те же герои, переходящие из комнаты в комнату и порой куда-то плывущие. В одной из сцен первой серии все ключевые герои и вовсе сидят на одной трибуне рыцарского турнира (плюс парочка на ристалище). Вот они, как говорится, слева-направо, запомните хотя бы их, и дальше будет всё куда проще.

А если будете слушать диалоги, то совсем прекрасно, ведь тогда вы сможете насладиться развитием взаимоотношений героев. Лучшие друзья, любовники, преданные советники — всем суждено пересмотреть свою верность и изменить убеждения под грузом обстоятельств. Да, бывает, что ведут себя герои слегка неразумно, но не настолько, чтобы становиться болванчиками-функциями.

Тут и возникает главное достоинство сериала. Конечно, декорации, музыка, спецэффекты с драконами — это всё очень хорошо, но полюбят «Дом Дракона» за живых и разносторонних персонажей. У каждого свои достоинства и недостатки вроде внезапных истерик и безудержного гнева. Но персонаж без граней — не персонаж, а деревяшка над камином: в первую неделю радует взгляд, а потом перестаёшь её замечать. Здесь же каждая серия заставляет посмотреть на героев под новым углом. В идеальных находятся изъяны и пороки, в неидеальных — приятные черты. Не все из них вам понравятся, но оттого реалистичность происходящего возрастёт.

По сути, HBO действительно снял исторический сериал, заменив гражданскую войну в Англии 1135–1154 гг на вымышленную, да ещё и с драконами. За исключением этих моментов «Дом Дракона» можно спутать с каким-нибудь британским сериалом о Средних веках, в котором просто сгорела лампочка у осветителя. Да, тут постановщики всё ещё хотят добиться эффекта реалистичного света, из-за чего некоторые сцены выглядят куда мрачнее, чем нужно. Только в отличие финального сезона «Игры престолов» тут это работает, а не портит картинку.

Простите, у вас тут кофе из «Старбакса»…
Фанаты «Игры престолов» безумно радовались первому сезону сериала в 2011 году. Ещё бы! Объёмистую книгу смогли адаптировать настолько хорошо и канонично, насколько это вообще возможно. Да, напутали с хронологией, возрастом, некоторыми персонажами да парочкой событий, но что ж поделать. Суть, характеры и места остались без изменений, а сюжет шёл строго по канону, и это прекрасно. Примерно то же могут почувствовать при просмотре «Дома Дракона» и те, кто знаком с историей Таргариенов.

Отклонения от первоисточника, конечно же, есть. Некоторые связаны с обязательным кастом чернокожих актёров на роли представителей семейства Веларионов, некоторые — с сокращением повторяющихся событий, чтобы и динамику сохранить, и бюджет не увеличивать (свадьба Рейниры длилась как будто всего несколько часов). А некоторые сцены добавлены, чтобы показать сильный дух персонажей, мощь драконов, да и просто редкие, но красивые боевые сцены.

Впрочем, не все изменения хороши с логической точки зрения. Тут вам и принц Деймон, спокойно выносящий армию практически в одиночку и лихо петляющий от летящих в него стрел, и принцесса, спокойно танцующая в толпе людей (ну что плохого может случиться?), и рыцарь, спокойно покидающий дворец после убийства человека. Глупостей много, но в основном все они сделаны ради красивых кадров. Да, почти как в «Кольцах власти», только в «Доме Дракона» глупость встречается на пять минут на эпизод, а не наоборот, когда на пять минут чего-то адекватного приходится целый час отборного бреда.

Но вернёмся к первоисточнику и признаемся, что мало кто из зрителей в него заглядывал. Это не основная книжная серия, и в нём куда меньше художественности, а диалоги попадаются один раз на десять страниц. В этом плане у сценаристов было куда больше свободы и меньше шансов конкретно налажать. Они, кончено, могли сделать это легко, но пока не получилось. Всё-таки финал «Игры престолов», который до сих пор пытаются безуспешно оправдать все задействованные в нём лицедеи, — слишком высокая планка антикачества. Для подобного «Дому Дракона» расти и расти.

Пожалуй, на данном этапе единственный минус сюжета как раз и состоит в том, что первоисточник очень краток, а значит, авторам приходится прыгать во времени на сумасшедшей скорости. За первые пять серий нам предлагают посмотреть на все ключевые события с 105-го по 114 год (летоисчисление в Вестеросе ведут от года завоевания первых шести королевств Эйгоном I). То есть зрителю нужно ловить все события, между которыми порой существенные временные промежутки. Вторая половина сериала так и вовсе прыгнет на десять лет в будущее. Тут уж не до расслабленного просмотра — не пропустить бы что-нибудь важное.

Итог для половинки
Иногда харизма есть у людей, а иногда у целых телепроектов. Так вот, половинка «Дома Дракона» — добротный сериал для любителей диалогового фэнтези, и у него есть та самая харизма. Ему не надо держаться за крупный бюджет («Кольца власти»), или одного-единственного актёра («Ведьмак»), или максимальную инклюзивность (всё вышеупомянутое плюс «Колесо времени»). Возможно, «Дом Дракона» собрал под крылом куда больше адекватных сценаристов, чем посторонних людей, набранных по квотам, и это чувствуется — не зря же некоторые диалоги по-хорошему вирусятся.

   
   
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Кирилл Илюхин
23 сентября 2022
 
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