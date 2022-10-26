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Дом Дракона

House of the Dragon

Рецензии ВсеяредакцииВсё сгнило в таргариенском королевстве (Кирилл Илюхин)Нестрадающее средневековье (Катерина Воскресенская)
Нестрадающее средневековье

В условиях нашего времени перещеголять «Игру престолов» было непросто. И «Дому Дракона» есть чем гордиться. На фоне подавляющего большинства последних релизов сериал просто огонь, но как же мощно ему недостаёт смелости своего легендарного предшественника.

Создатели трясутся даже не за фидбэк, а за возможный фидбэк. Могут обвинить в сексуализации актрис? Возьмём таких, о ком так и не подумаешь. А если застыдят за интимную сцену? Прокомментируем, что это аморально. А вдруг отменят за реалистичную сцену родов? Заручимся поддержкой женщин. Всё прочее кладём в папочку дискриминации.

Но самая большая беда приквела в том, что он пытается быть прогрессивным в средневековых декорациях. «Игра престолов» упивалась кровавыми оргиями, а это значит, что приквел мог быть ещё кровожаднее и развратнее — но никак не менее. А здесь всё наоборот, все чинно-мирно самоутверждаются за счёт своего нерадивого телеродственника, по ходу выплачивая, как они полагают, его кармический долг. Ах, как он мог! Столько насилия! В средневековье, кто бы мог подумать!

Кого может шокировать, что в то время детей выдавали замуж по расчёту? Это рассчитано на тех, кто не читал ничего длиннее продуктовой этикетки? Да, это фэнтези с кучей CGI-драконов, но без реализма отражения человеческой природы под влиянием власти или стремления к ней «Игра престолов» не выстрелила бы. Не сказать что в «Доме Дракона» нет элемента психологизма, но пока он кажется только зарождающимся. Возможно, сериал долго разгоняется, хотя по смене каста и не скажешь.

И если кто-то вдруг рассчитывал увидеть в «Доме Дракона» откровенные сцены, пересмотрите свои ожидания. В сериале сосредоточились на эстетике отвратительного, показывая сцены отрезания частей тела, выпущенные кишки, гниение при жизни, кровавые эпизоды родов. Вот этого добра навалом, а по поводу секс-сцен… Технически они там есть, но это чистый антисекс. Разумеется, создатели проекта боялись негатива, как получилось с «Игрой престолов» и обвинениями в эксплуатации, но почему все секс-сцены выглядят настолько отталкивающе, сказать сложно. Даже не отталкивающе, они просто никакие. Как говорится, а разговоров-то было.

Почему секс пугает людей сильнее жестокости? Это же ненормально: спокойно смотреть на отрезание головы и включать пуританство при намёке на раздевание. Слишком буквальное восприятие, это же сериал в лучшем случае с претензией на художественное высказывание, и воспринимать его через призму реализма довольно странно. Ну да, не просто так падали просмотры на «Порнхабе», когда выходила новая серия «Игры престолов», но с точки зрения смысла секс там был не последним инструментом власти. В «Доме Дракона» откровенные сцены вряд ли способны на подобное влияние, зато, видимо, в качестве компенсации жаждущим приквел увеличил количество драконов, в общем, с этой же целью — у кого их больше, у того и власть, но смотрите сами, достаточно ли вам этих ребят.

В принципе сам факт того, что приквел борется за почётное звание дома высокой культуры быта, довольно забавный. Вы же уже показали инцест, завернув его в слащавую подарочную лавстори-упаковку, не поздновато ли строить из себя святых? Выбрали сеттинг средневековья, так гните свою линию до конца, без ухода в рыцарские романы. Натягивать то, что принято называть новой этикой, на нравы того времени, просто нелепо. Скорее всего, все и так это понимают, но сделать ничего не могут, у создателей проекта связаны руки. Чтобы не отхватить бодрящего ушата чего-бы там ни прилетело, они вынуждены максимально сглаживать углы. Проект становится пресным, но безопасным — ненавистникам подкопаться не к чему.

В сериале никто открыто не признаёт, что хочет власти — кроме Деймона, но ему можно, он по крайней мере начинает как злодей. А героиням так, видимо, нельзя. Только если уж надо, тогда ладно. Долг, обстоятельства, наследие. К финалу сезона в борьбе за Железный трон схлестнулись (отбросим детали) Рейнира и Алисента. Первая в силу происхождения может претендовать на него лично, вторая вынуждена действовать куда менее прямолинейно. В этой истории положительным персонажем её не назовёшь, особенно если знать первоисточник, но в сериале Алисенту выставляют исключительно жертвой. Идя на радикальные, аморальные шаги, она причитает, мол, не думала, что всё так сложится. Ой, неужели. Ах, как же так! Кровь льётся рекой, а я и не заметила. И это показано не как многоуровневая коварная игра, а как оправдание её поступков. Конечно, такой подход к героине имеет право на существование, но делает её менее интересной. Во всяком случае, пока — скорее всего, ей всё-таки дадут развернуться во втором сезоне.

К внезапно впечатляющим при минимальном экранном времени персонажам можно отнести Юэна Митчелла, который играет Эймонда. При ограниченных средствах выражения актёр кажется в достаточной степени убедительным, впрочем, историю не располагающей к этому не назвать. Детская версия этого персонажа была слишком похожа на гаррипоттеровского Малфоя, с разницей в том, что один ныл из-за гиппогрифа, а другой готов потерять глаз ради дракона, считая это справедливой ценой.

В финале «Дома Дракона» Эймонд играет решающую роль — его поступок окажется настолько красноречивым, что окончательно развяжет руки всем, кто хотел разрешить конфликт путём переговоров. Да и светлый парик идёт ему куда лучше, чем остальным. Кстати, совершенно странная проблема у проекта — неужели нельзя было добиться эффекта подлинности? Тому же Мэтту Смиту крайне важно не укорачивать парик, иначе лёгким движением руки он становится похож на Доктора, переборщившего с осветлением волос.

Первый сезон «Дом Дракона» можно назвать успешным стартом. Это достаточно качественный сериал, хороший — возможно, всё же с уточнением «для нашего времени». Надо учитывать, что многие из тех, кто смотрит приквел, не видели «Игру престолов». Другие просто непритязательны и рады, что их любимый фэнтези-мир снова с ними, а уж в какой форме — другой вопрос. Для третьих беззубое нестрадающее средневековье удобоваримее сцен с поеданием лошадиного сердца и пыток крысами. Такое можно мирно посмотреть за ужином, не отвлекаясь на валидол. Да, «Дом Дракона» отвагой не блещет, но этот продукт компромисса идеально отражает наше время, и в этом если не художественная, то, быть может, историческая ценность.

   
   
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Катерина Воскресенская
26 октября 2022
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
43%
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