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The Last Of Us

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Картофель против грибов (Сезон 2)

В 2023 году киношная экранизация видеоигры Нила Дракманна и студии Naughty Dog превратилась из фильма в сериал. Увеличенный объём хронометража должен был развязать сценаристу Крейгу Мазину руки, чтобы он в полной мере смог передать сцены и их дух из первоисточника. Это была одна из первостепенных задач, ведь именно режиссура и постановка оригинальной игры сделали средний по сносности сценарий таким запоминающимся. Автор вместе с Дракманном действительно многое перенёс, а часть ещё и исправил (например, бессмысленность грибных спор в сюжете, что годились лишь как гемплейный элемент, а не как что-то логичное), добавил много уникальных сцен (исследование первых заражённых и причину почему у Элли единственной есть иммунитет). Однако всё пошло как-то не так. Персонажи имели какие-то другие характеры, не говоря уже про внешность, поступали не слишком логично, а то и вовсе творили какой-то бред. Чем дальше, тем хуже работала «магия кино».

Второй сезон, основный на первой трети видеоигры The Last of Us Part II, идёт ещё дальше и убивает на корню практически всё хорошее, что было в оригинале. Он путает сцены, меняет характеры, смеется над нарративом и едва-едва заигрывает с саспенсом. Как будто кто-то взял оригинальную историю, засунул в шредер, половину выкинул, а со второй половиной бумажек отправился в туалет, замыслив недоброе. Даже грибные споры зачем-то вернули. Оригинал: история о мести, где месть приводит к опустошению или беде. Экранизированный результат: история по походе двух влюблённых девушек по миру ради цели, о которой они частенько забывают. Смешно сказать, но главный мотиватор мести и периодически «пинатель» Элли под зад из оригинальной игры здесь же представляет унылый столб, который сам не очень-то горит желанием мстить. А вместо него — Дина, которая оказывается той ещё латентной мстительницей. Если до четвёртого сезона их характеры никак не изменятся, то сериал можно смело закрывать — эта история не будет работать. Да она уже как-то не… Впрочем, у авторов есть бесконечный запас катушек с белыми нитками.

Итак, давайте чуть больше конкретики. Элли (Белла Рамзи) и Дина (Изабела Мерсед) отправляются в дальний путь, чтобы отомстить Эбби (Кейтлин Дивер) и всей её команде за гибель близкого человека. По их следам идут бывший-нынешний парень Дины Джесси (Янг Мазино) и брат Джоэля Томми (Гэбриел Луна). Девочки прибывают в Сиэтл, и сериал добавляет чуть больше красок в войну двух фракций за этот город: мы больше узнаем про внутреннюю жизнь подразделений ВОФ, наблюдая за тем, как они расправляются с религиозными фанатиками «Шрамами». Сериал, однако, не сильно посвящает в детали конфликта. «Ну злые они и ладно, достаточно», — как бы говорят нам авторы, и не сильно грешат против истины. История-то о другом, история-то о мести!

Но о ней ли она на самом деле? Трилогия сезонов (второй и грядущие третий с четвёртым) должны быть посвящены не только ей, но и мало освещаемой в художественных произведениях теме: «А что делать после того, как посвятил жизнь мести и, наконец, исполнил её? Чем занять себя снаружи и залить пустоту внутри?». Глядя на путешествие Элли и Дины можно не рассчитывать на то, что авторы справятся. Эбби исполнила месть и пропала из сериала, а то, что творит Элли вряд ли можно назвать сильно замотивированным странствием. Её постоянно что-то отвлекает, ну а частенько ей вообще становится весело. Эдакий поход с одноклассниками после уроков по «заброшкам».

Изредка, конечно, их будет поджидать опасность, и в этом достоинство сериала (хоть какое-то!). Столкновения с зараженными выглядят жутко, и тогда за персонажей хотя бы на мгновение начинаешь переживать. Но только после того, как персонажи сами начинают это делать — изначально что Элли, что Дина относятся к ходячим грибам слишком легкомысленно, словно им по семь лет, и они считают себя бессмертными. Стычки с людьми же показаны как-то слишком безопасно. Ну а как иначе, если постановщик сделал так, что «полторашка» Белла Рамси способна повалить взрослого мужчину. Насилия и забористой жестокости тоже не ждите, от этого отказались, чтобы не распугать неженок-зрителей, которым по какой-то причине сериал ещё интересен.

Добивает всё это финальная серия, которая будто бы смеётся над всеми смотрящими. Те, кто знаком с первоисточником будут недоумевать от того, насколько теперь стало притянутым за уши появление Джесси и Томми, а также насколько исказили и сократили путь героини. Зрителям же не знакомым с первоисточником, будет странно видеть метания Элли на остров и обратно — ради чего это вообще все было сделано? Зачем туда направлять Элли, притом настолько мимо своей цели? В сюжете перестало хватать деталей, словно авторам хотелось поскорее подвязать две сюжетные линии и пойти дальше. А ведь если не отвлекаться на что-то левое, то семи серий им бы хватило очень на многое.

Однако, если уж у них была задумка настолько исказить первоисточник, то нужно было сразу писать что-то своё. Вместо этого весь сезон — это сшитое из разных кусков нечто, не обладающее ни логикой, ни хоть сколько-нибудь заметной ценностью. Проходное кино для любителей зомби, кривое кино для любителей драмы, и уж совсем размазанная на семь серий коричневая масса для тех, кто знаком с оригинальной игрой. Одно во всём это радует: следующий сезон превратить в говно будет куда проще, — там игра сама со всем справилась.

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Кирилл Илюхин
27 мая 2025
 
Оценка автора
Говно
Читательский рейтинг
30%
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