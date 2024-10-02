Клон Сопрано или Крёстный птенец

К «Бэтмену» Мэтта Ривза можно относиться по-разному, но отрицать очевидные факты было бы глупо. Даже те, кому кино 2022 года не зашло, не могут просто так закрыть глаза на кассовые сборы — при бюджете $ 200 миллионов фильм собрал в прокате $ 772 ляма, обрекая Роберта Паттинсона и впредь тащить ярмо Тёмного рыцаря Готэма. Также понятно желание причастных в полной мере использовать успех, что вылилось в создание многосерийного спин-оффа «Пингвин».



В картине Ривза криминального авторитета Освальда Кобблпота блестяще сыграл Колин Фаррелл, неузнаваемый из-за обилия грима. Образ получился ярким и запоминающимся, но из-за дефицита экранного времени раскрыться персонажу толком не дали. Поэтому нет ничего удивительного в стремлении вернуть Пингвина на экраны и дать Фарреллу в полной мере блеснуть талантом.



«Бэтмен» Ривза, как и трилогия Кристофера Нолана, стремится к максимальному реализму, избегая супергеройских элементов, так или иначе сопутствующих Бэтмену в комиксах. Здешняя версия Готэма — обычный мегаполис со всеми его преимуществами и недостатками, включая широко развитую организованно-преступную сеть. В фильме Освальд — начинающий авторитет: ещё не полноправный босс банды, но уже не мелкая шестёрка. Сериал же рассказывает историю восхождения Пигвина на криминальный Олимп после гибели босса Кармайна Фальконе.



Как следует из синопсиса, сюжет сосредоточится не на борьбе ряженого миллиардера с гопниками, а на преступной деятельности гангстеров высшего командного состава. Ждать мордобоя с применением гаджетов и высокоскоростных погонь на бронированных тачках не стоит, тут не об этом. Зато полно разговоров, интриг, предательств, коварства и убийств — обычная рутина любителей чистогана. Коллеги по опасному бизнесу, почувствовав шанс урвать власть, готовы вцепиться друг другу в глотки.



В этом плане изуродованный годами приспешничества, одержимый амбициями и мечтами стать большим и важным человеком, Пингвин смотрится органично. Игра Колина Фаррелла, которого не узнать, как всегда, на высочайшем уровне — его Освальд Кобблпот не только жестокий бандит, готовый убить любого, но также хитроумный манипулятор, способный в считанные секунды найти выход из непростой ситуации. А за шрамами на лице и покалеченной ногой скрывается обиженный на весь мир ребёнок, мечтающий стать таким же уважаемым авторитетом, как гангстер из детства, которого благодарные жители провожали в последний путь всем районом.



Под стать Фарреллу Кристин Милиоти, исполнившая партию Софии Фальконе, наследницы криминальной империи. Одновременно презирающая уродливого подчинённого отца и не желающая отдавать бразды правления старикам вроде родного дяди, она вынуждена балансировать между двух крайностей, подозревая всех и вся в преждевременной смерти брата. Надменная отстранённость девушки подчёркивается непростой биографией — София прошла курс реабилитации в психиатрической клинике Аркхэм из-за пристрастия к серийным убийствам.



Каждая беседа Пингвина и Софии превращается чуть ли не в ментальную дуэль, что отлично видно в сцене за ресторанным столиком. Вообще, сериал в силу соотношения бюджета и хронометража богат на разговоры. Некоторые из них берут равнение на незабвенный «Клан Сопрано», когда угрозы подаются намёками, а их анализ является жизненно важным делом. Понятное дело, до планки «Сопрано» комикс не дотягивает, но на фоне подавляющего большинства других сериалов, где любое действие и решение проговаривается прямым текстом, «Пингвин» выглядит выигрышно.



Впрочем, порой сабж тоже грешит излишними пояснениями, да и вообще не лишён минусов. В частности, пространные рассуждения о том, что сделано и что предстоит сделать, связано с Виктором, юным протеже Освальда, которого тот нанимает водителем. Вся его сюжетная линия выглядит данью то ли повесточке, то ли драматургии — авторитет внезапно проникается чуть ли не отеческими чувствами к пацану, посвящая его в нюансы тяжёлой гангстерской доли. Такой подход оправдан, если бы история подавалась через призму восприятия Виктора. Но так как в центре сюжета находится Освальд, его симпатии к подростку выглядят надуманно и несвойственны его характеру.



Отдельные сцены и элементы также вызывают вопросы по части внутренней логики. Однако на фоне общего исполнения, динамики и напряжённости повествования мелкие огрехи легко прощаются. Несмотря на невысокий рост и хромоту, «Пингвин» с ходу взял очень высокую планку — хочется надеяться, что остальные эпизоды её если и уронят, то не слишком низко.