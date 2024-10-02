 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой первый тизер Аниме «Тёмный дворецкий» вернётся в 2025 году: тизер пятого сезона сериала Манга «Дэдпул: Самурай» вернётся со вторым сезоном Комиксы про девушку-детектива Минки Вудкок продолжатся мистической историей, тесно связанной с Ктулху Таинственный наблюдатель в жутком тизере хоррора «Присутствие» Стивена Содерберга
← Все рецензии О сериалеВидео / 7Кадры / 4Постеры / 5Разное / 18Фанарт

Пингвин

The Penguin

Клон Сопрано или Крёстный птенец

К «Бэтмену» Мэтта Ривза можно относиться по-разному, но отрицать очевидные факты было бы глупо. Даже те, кому кино 2022 года не зашло, не могут просто так закрыть глаза на кассовые сборы — при бюджете $ 200 миллионов фильм собрал в прокате $ 772 ляма, обрекая Роберта Паттинсона и впредь тащить ярмо Тёмного рыцаря Готэма. Также понятно желание причастных в полной мере использовать успех, что вылилось в создание многосерийного спин-оффа «Пингвин».

В картине Ривза криминального авторитета Освальда Кобблпота блестяще сыграл Колин Фаррелл, неузнаваемый из-за обилия грима. Образ получился ярким и запоминающимся, но из-за дефицита экранного времени раскрыться персонажу толком не дали. Поэтому нет ничего удивительного в стремлении вернуть Пингвина на экраны и дать Фарреллу в полной мере блеснуть талантом.

«Бэтмен» Ривза, как и трилогия Кристофера Нолана, стремится к максимальному реализму, избегая супергеройских элементов, так или иначе сопутствующих Бэтмену в комиксах. Здешняя версия Готэма — обычный мегаполис со всеми его преимуществами и недостатками, включая широко развитую организованно-преступную сеть. В фильме Освальд — начинающий авторитет: ещё не полноправный босс банды, но уже не мелкая шестёрка. Сериал же рассказывает историю восхождения Пигвина на криминальный Олимп после гибели босса Кармайна Фальконе.

Как следует из синопсиса, сюжет сосредоточится не на борьбе ряженого миллиардера с гопниками, а на преступной деятельности гангстеров высшего командного состава. Ждать мордобоя с применением гаджетов и высокоскоростных погонь на бронированных тачках не стоит, тут не об этом. Зато полно разговоров, интриг, предательств, коварства и убийств — обычная рутина любителей чистогана. Коллеги по опасному бизнесу, почувствовав шанс урвать власть, готовы вцепиться друг другу в глотки.

В этом плане изуродованный годами приспешничества, одержимый амбициями и мечтами стать большим и важным человеком, Пингвин смотрится органично. Игра Колина Фаррелла, которого не узнать, как всегда, на высочайшем уровне — его Освальд Кобблпот не только жестокий бандит, готовый убить любого, но также хитроумный манипулятор, способный в считанные секунды найти выход из непростой ситуации. А за шрамами на лице и покалеченной ногой скрывается обиженный на весь мир ребёнок, мечтающий стать таким же уважаемым авторитетом, как гангстер из детства, которого благодарные жители провожали в последний путь всем районом.

Под стать Фарреллу Кристин Милиоти, исполнившая партию Софии Фальконе, наследницы криминальной империи. Одновременно презирающая уродливого подчинённого отца и не желающая отдавать бразды правления старикам вроде родного дяди, она вынуждена балансировать между двух крайностей, подозревая всех и вся в преждевременной смерти брата. Надменная отстранённость девушки подчёркивается непростой биографией — София прошла курс реабилитации в психиатрической клинике Аркхэм из-за пристрастия к серийным убийствам.

Каждая беседа Пингвина и Софии превращается чуть ли не в ментальную дуэль, что отлично видно в сцене за ресторанным столиком. Вообще, сериал в силу соотношения бюджета и хронометража богат на разговоры. Некоторые из них берут равнение на незабвенный «Клан Сопрано», когда угрозы подаются намёками, а их анализ является жизненно важным делом. Понятное дело, до планки «Сопрано» комикс не дотягивает, но на фоне подавляющего большинства других сериалов, где любое действие и решение проговаривается прямым текстом, «Пингвин» выглядит выигрышно.

Впрочем, порой сабж тоже грешит излишними пояснениями, да и вообще не лишён минусов. В частности, пространные рассуждения о том, что сделано и что предстоит сделать, связано с Виктором, юным протеже Освальда, которого тот нанимает водителем. Вся его сюжетная линия выглядит данью то ли повесточке, то ли драматургии — авторитет внезапно проникается чуть ли не отеческими чувствами к пацану, посвящая его в нюансы тяжёлой гангстерской доли. Такой подход оправдан, если бы история подавалась через призму восприятия Виктора. Но так как в центре сюжета находится Освальд, его симпатии к подростку выглядят надуманно и несвойственны его характеру.

Отдельные сцены и элементы также вызывают вопросы по части внутренней логики. Однако на фоне общего исполнения, динамики и напряжённости повествования мелкие огрехи легко прощаются. Несмотря на невысокий рост и хромоту, «Пингвин» с ходу взял очень высокую планку — хочется надеяться, что остальные эпизоды её если и уронят, то не слишком низко.

Поделиться:
Алексей Абросимов
2 октября 2024
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
90%
Ваша оценка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Пингвин» возвращает себе Готэм в свежем трейлере
 
Новые сериалы недели: «Пингвин» с Колином Фарреллом, «Это всё Агата» от Marvel и другие
 
Первые отзывы на «Пингвина» появились на Rotten Tomatoes

Тоже интересно

 
Кино Брюс Уиллис уходит из кино
 
Наш ответ «Мстителям» и «Хранителям» — «Ленфильм» снимет фэнтези o современных русских богатырях
 
Кино Милли Бобби Браун спасает себя и убивает дракона в трейлере фильма «Девица»
 
Кино Гeнpи Kaвилл — выдyмaнный жeнщинoй-пиcaтeльницeй cyпepшпиoн в тpeйлepe экшeнa «Apгaйл»
 
Звезда «Властелина колец. Колец власти» ответила на обвинения в мискасте
 
Кино Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков стали родителями Чука и Гека в фильме «Чук и Гек. Большое приключение» (трейлер)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 568: Мой верный Штырь
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 639: «Громовержцы» Marvel, киновселенная Bubble, Джеймс Кэмерон, дешёвый «Хеллбой», «Подай знак»
 
3ЕВА – 600: Нормальный анимешный отец
 
2Телеовощи – 567: Комбинации тройничка
 
0Ноль кадров в секунду – 545: Как вложить сто миллионов
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 
3ЕВА – 599: Первое правило оленьего клуба
 
2Телеовощи – 566: Ублажающий отца
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru