Стража! Стража!

Балтимор, наш любимый город Балтимор. Капиталистическая утопия с демократами в мэрии с 1967 года. Кто смотрел «Прослушку», тот в курсе. И вот, 14 лет спустя команда, делавшая «Прослушку», вернулась с мини-сериалом. «Мы владеем этим городом» — история о специальном отряде полицейского управления Балтимора, который специализировался на борьбе с незаконным оборотом оружия. Точнее о том, как эту команду накрыли за коррупцию и полный беспредел, который стал для главных героев системой и нормой.



Когда берётесь за «Мы владеем этим городом», чётко осознавайте, что это не «Прослушка 2». Другой формат, другая атмосфера, но главное — времена другие. Сериал кричит: «Мы в жопе! Система не работает! Дальше будет только хуже, и выхода нет!». Проблема лишь в том, что авторы не стали доверять зрителю, они зачем-то ввели персонажа, которого в реальной истории не было, и его устами начали толкать повестку. То есть у персонажа буквально нет никакой другой цели, вырежи его — в сюжете ничего не поменяется.



Также нужно понимать: если вы не знакомы с американской полицейской системой, вы не поймёте ровным счётом ничего. Судьи, прокуроры, комиссары, федеральные служащие, бумаги, отчеты и статистика, статистика и ещё раз статистика. Персонажи своими историями не рассказывают историю последовательно, они складывают мозаику. И чёткую картинку в этой мозаике удастся разглядеть только ближе к концу. И если вы не в теме, не стоит даже начинать. Но если в теме — оно того стоит, потому что интересную историю рассказывают интересные люди.



Джон Бернтал, как известно, большой поклонник метода Станиславского, так что тут он весьма хорош. Отыгрывает отмороженного копа на все сто процентов. Ему в поддержку собрали команду из ветеранов сериальной индустрии, включая многих актёров оригинальной «Прослушки». Результат — отлично сыгранная правдоподобная история. Перед героями стоят непростые выборы, и не все будут способны принять правильное решение. Если такое вообще есть. История подводит нас к депрессивной концовке, которая не столько забивает гвозди в крышку гроба, сколько скромно и в тишине бросает горсть земли на могилу системы правосудия. Пластмассовый мир победил.