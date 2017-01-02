Сборы фильмов в США за 30 декабря 2016 г. — 2 января

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
-
1Изгой-один. Звёздные войны: Истории
Rogue One: A Star Wars Story$ 64,3+0,5%4157
$ 15 477$ 439,73
-
2Зверопой
Sing$ 56,4+60,0%4029
$ 13 999$ 180,02
-
3Пассажиры
Passengers$ 20,7+37,5%3478
$ 5 952$ 66,02
-
4
↑2Моана
Moana$ 14,3+85,4%2775
$ 5 154$ 213,46
-
5
↓1Почему он?
Why Him?$ 13,0+18,1%3008
$ 4 322$ 37,62
-
6
↑1Ограды
Fences$ 12,7+89,9%2301
$ 5 519$ 32,43
-
7
↑1Ла-Ла Ленд
La La Land$ 12,3+114,4%750
$ 16 440$ 37,04
-
8
↓3Кредо убийцы
Assassin's Creed$ 10,9+5,8%2996
$ 3 630$ 41,92
-
9
↑4Манчестер у моря
Manchester by the Sea$ 5,5+97,4%1206
$ 4 533$ 29,77
-
10
↑2Фантастические твари и где они обитают
Fantastic Beasts and Where to Find Them$ 5,4+84,6%1842
$ 2 932$ 225,47
The Walt Disney Studios докладывает, что общие кассовые сборы «Изгоя-один» достигли $ 790 млн. Как это произошло? Просто глобальный четырёхдневный уик-энд, включая понедельник, принёс фильму ещё $ 110,1 млн. В эту общую сумму входят $ 64,3 млн из домашнего проката и $ 45,8 млн из международного.
«Изгой-один» наварил только в Америке $ 439,7 млн и стал вторым лучшим релизом 2016 года после «В поисках Дори» ($ 486,3 млн), обогнав напоследок «Первого мстителя: Противостояние» ($ 408,1 млн).
На международных фронтах кино подняло порядка $ 350 млн. Общая касса в $ 790 млн уже обошла показатели «Дэдпула» ($ 783,1 млн).