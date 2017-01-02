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Сборы фильмов в США за 30 декабря 2016 г. — 2 января
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The Walt Disney Studios докладывает, что общие кассовые сборы «Изгоя-один» достигли $ 790 млн. Как это произошло? Просто глобальный четырёхдневный уик-энд, включая понедельник, принёс фильму ещё $ 110,1 млн. В эту общую сумму входят $ 64,3 млн из домашнего проката и $ 45,8 млн из международного.

«Изгой-один» наварил только в Америке $ 439,7 млн и стал вторым лучшим релизом 2016 года после «В поисках Дори» ($ 486,3 млн), обогнав напоследок «Первого мстителя: Противостояние» ($ 408,1 млн).

На международных фронтах кино подняло порядка $ 350 млн. Общая касса в $ 790 млн уже обошла показатели «Дэдпула» ($ 783,1 млн).

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