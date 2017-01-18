Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 205: Бла-Бла Ленд

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Содержание
|00:00:33 —
|Трейлеры: «Защитники», «Тачки 3»
|00:16:30 —
|Уилла Смита и Тома Хэнкса зовут в «Дамбо»
|00:20:55 —
|«Расхитительница гробниц» разжилась дешёвым Донни Йеном
|00:22:16 —
|Хан Соло получил своего ментора
|00:23:29 —
|Анна Кендрик и её подарочки
|00:27:18 —
|Питер Динклэйдж возможно сыграет большую роль в «Мстителях»
|00:30:08 —
|Бадди-муви Зелёных фонарей
|00:34:16 —
|Бена Аффлека задолбали вопросы о «Бэтмене»
|00:36:06 —
|«Эпизод IX» обойдётся без Леи Органы
|00:45:57 —
|Продюсер «Хитмэнов» и сценарий фильма Slayer
|00:48:43 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:18:51 —
|Срачики: ирония Экслера
|01:35:11 —
|Евгений о «Капитане Фантастике»
|01:41:44 —
|Евгений о «Королевском копье: Последняя фантазия XV»
|01:45:18 —
|«Ла-Ла Ленд» (обсуждение со спойлерами)
|02:12:29 —
|Зачитываем сообщение и отзыв, благодарим наших спонсоров
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