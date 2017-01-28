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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Искатели» — новый пилот The CW от неутомимого Грега Берланти

Пилотная серия очередного сериала сойдет с конвейера одного из ведущих продюсеров канала The CW Грега Берланти («Флэш», «Ривердэйл»). Проект получил название «Искатели».

Многосерийная драма расскажет историю прагматичного брата и свободомыслящей сестры, спустя 10 лет после смерти родителей выясняющих, что жуткие и странные истории, которые рассказывала им мать, возможно, являются ключами к древним легендам, мифам и удивительным тайнам нашего мира.

Джейсон Ротенберг («Сотня») напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером вместе с Берланти и его коллегой по цеху Сарой Шехтер («Стрела», «Легенды завтрашнего дня»), с которой они работают над новыми проектами для ABC — «Обманом» и «Волчьим логовом». Производством займутся Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

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