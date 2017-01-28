ABC заказал пилот комедии от Элизабет Бэнкс

Телеканал ABC заказал пилот часовой комедии «Куратор». В центре истории — исполнительная, но упрямая детективша, по приказу начальства вынужденная взять под опеку бывшую суперкрутую мошенницу, сменившую остаток тюремного срока на добровольную помощь полиции. И хотя у новоявленных напарниц противоположные взгляды на преступление и наказание, их сотрудничество обещает быть чрезвычайно успешным и увлекательным.

Сценарий напишут авторы «Смурфиков» и сериала «Кручёный город» Джей Шерик и Дэвид Ронн. Исполнительными продюсерами выступят супруги Элизабет Бэнкс и Макс Хандельман; их компания Brownstone Productions займётся производством.

По словам президента ABC Entertainment Ченнинга Данги, заказывая пилоты на следующий телесезон, канал отдаёт предпочтение оптимистичным и радостным проектам. В качестве примера приводятся такие заслуженные ветераны телеканала, как «Отчаянные домохозяйки», «Дурнушка Бетти» и «Братья и сёстры».