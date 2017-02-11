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NieR: Automata — шестой трейлер и клип

Новый сюжетный трейлер NieR: Automata напоминает, что до выхода многообещающей экшен-RPG остался всего месяц.

 
 

А по пути публикуем вдохновлённый игрой клип Amazarashi - Deserving of Life:

 
 
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Темы
 
Видео NieR: Automata (PC, PlayStation 4)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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